Bắt giữ 11.912 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với trị giá 16.151 tỷ đồng

Ngày 18/9, tại buổi làm việc giữa Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2025, Bộ Tài chính cho biết đã bắt giữ 5.459 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tăng thu hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các công điện, chỉ thị khẩn về việc mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho lực lượng hải quan, thuế.

Các đơn vị đồng loạt ra quân, triển khai theo phương châm hành động “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ kết quả.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) cho hay các lực lượng hải quan, thuế từ Trung ương đến địa phương đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế nên địa bàn được kiểm soát tốt.

Các vụ việc vi phạm được kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý ngay từ khu vực biên giới, không để kéo dài hoặc vận chuyển sâu vào trong nội địa.

Trong 3 tháng cao điểm, ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ 5.459 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.855 tỷ đồng.

Trong số này, cơ quan Hải quan đã khởi tố 10 vụ, chuyển khởi tố 35 vụ; tổng số tiền thu ngân sách hơn 184 tỷ đồng.

Tổng 8 tháng năm 2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.912 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 16.151 tỷ đồng; khởi tố 14 vụ và chuyển khởi tố 76 vụ.

Bên cạnh đó, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra 19.048 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 16.138 tỷ đồng; tăng thu 5.269 tỷ đồng, giảm khấu trừ 750 tỷ đồng, giảm lỗ 10.118 tỷ đồng. Số tiền nộp vào ngân sách đạt 2.876 tỷ đồng.

Trong 8 tháng, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra 32.812 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 35.317 tỷ đồng; tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.411 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.501 tỷ đồng, giảm lỗ 23.406 tỷ đồng. Tổng số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 5.399 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã tập trung rà soát, kiến nghị xử lý nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu và hàng giả.

Các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh, trong đó có việc bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý tài sản, hóa đơn và tiêu chuẩn hàng hóa.

Tuy nhiên, các đại biểu tham gia cuộc họp cũng đánh giá tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều lô hàng giả, gian lận thương mại. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh để che giấu hành vi vi phạm.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính xác định tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách để bịt kẽ hở trong quản lý.

Ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá, thời gian qua, việc phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Văn phòng Thường trực đã được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả công việc.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã làm tốt việc phối hợp, cung cấp thông tin, báo cáo cho Văn phòng Thường trực để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và triển khai các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các ý kiến trao đổi trong cuộc làm việc đã giúp Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Theo Thứ trưởng, với việc trấn áp mạnh mẽ của các cơ quan, tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại… đã lắng xuống, đặc biệt là cơ quan công an, hải quan, biên phòng đã xử lý nghiêm, theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Thứ trưởng cũng nêu rõ không thể chủ quan với tình hình và yêu cầu các cơ quan Thuế, Hải quan phải tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, đặc biệt trong những tháng cuối năm./.

