Quảng Ngãi: Hoàn thành xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến trước 20/7

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung toàn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, địa phương đang hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc xây mới và sửa chữa nhà ở trước ngày 20/7/2026, giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Những ngày này, không khí thi công tại ngôi nhà của ông Hồ Văn Ngoạt (xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra vô cùng khẩn trương. Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhiều năm qua, gia đình ông phải sống trong cảnh nhà cửa tạm bợ, dột nát.

Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình, ông Ngoạt đã vay mượn thêm 200 triệu đồng, quyết tâm xây dựng một mái ấm kiên cố.

Ông Hồ Văn Ngoạt cho biết: “Xây dựng được ngôi nhà kiên cố là mơ ước hơn 30 năm của vợ chồng tôi. Nay được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, lại có thêm bà con xóm giềng, các bạn đoàn viên, thanh niên, lực lượng bộ đội, công an đến phụ giúp ngày công xây dựng, nhìn ngôi nhà mới từng bước hình thành, gia đình tôi ai cũng phấn khởi. Mùa mưa bão tới, chúng tôi không còn phải lo lắng nữa.”

Ngôi nhà của chị Lê Thị Kiều, xã Trà Bồng đã cơ bản hoàn thành, nhưng do khó khăn nên chị chưa lắp cửa và công trình phụ. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Cách đó không xa, ngôi nhà của chị Lê Thị Kiều (xã Trà Bồng) cũng đã cơ bản hoàn thành. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, chưa đủ kinh phí để lắp hệ thống cửa và hoàn thiện nhà bếp, song đối với hai mẹ con, đây đã là một bước ngoặt lớn.

Chị Kiều bộc bạch: “Nhà tuy chưa được trọn vẹn nhưng đã vững chãi rồi. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng làm việc, tích lũy để hoàn thiện các phần còn lại, sớm ổn định cuộc sống lâu dài.”

Tại xã Lân Phong, gia đình anh Lê Văn Tín là một trong ba hộ vừa được hoàn thành việc sửa chữa nhà. Những hạng mục hư hỏng đã được sửa lại và sơn mới toàn bộ. Ngoài kinh phí hỗ trợ, anh Tín còn nhận được sự đồng hành, góp sức ngày công của Ban Chỉ huy Quân sự xã. Anh Tín phấn khởi nói: “Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, giờ gia đình tôi đã có nhà cửa khang trang, gia đình tôi mừng lắm.”

Huy động tổng lực để bảo đảm tiến độ

Tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 270/TTg-KGVX về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nguồn kinh phí được trích từ phần dư chưa sử dụng của nguồn ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát thông qua Quỹ Vì người nghèo Trung ương.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thợ xây nỗ lực xây dựng để hoàn thành nhà theo kế hoạch. (Ảnh: Đinh Hương/ TTXVN)

Cụ thể hóa chỉ đạo này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30/4/2026, chỉ đạo trực tiếp đến chính quyền địa phương triển khai với tinh thần quyết liệt nhất.

Tại xã Lân Phong, ngay sau khi tiếp nhận chủ trương, chính quyền xã đã lập tức rà soát và xác định có 3 nhà cần xây mới, 7 nhà cần sửa chữa.

Ông Lê Hồng Sa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lân Phong, cho biết xã đã huy động tổng lực các lực lượng đóng quân trên địa bàn trực tiếp đến tận nơi tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân để tạo sự đồng thuận cao, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành trước ngày 20/7/2026 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xã Thanh Bồng hiện có 4 căn nhà đang triển khai. Ông Hồ Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Bồng cho biết cả 4 công trình đều đã đạt khoảng 70% khối lượng, đảm bảo về đích đúng hạn.

Do đặc thù các hộ đối tượng này có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động kêu gọi, vận động các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương cùng chung tay góp sức, góp của để giúp các gia đình hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước.

Theo số liệu rà soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 157 trường hợp là con đẻ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã, phường, đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở (trong đó xây mới 87 căn và sửa chữa 70 căn).

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tham mưu thành lập 74 tổ hỗ trợ với 727 người tham gia trực tiếp giúp đỡ các hộ dân ngày công xây dựng.

Để đảm bảo mỹ quan và chất lượng công trình, Sở Xây dựng cũng đã kịp thời ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình để các địa phương và hộ dân tham khảo, lựa chọn.Bên cạnh việc an cư, chính quyền các địa phương còn linh hoạt lồng ghép các chính sách an sinh xã hội khác như hỗ trợ cây, con giống và tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Đỗ Khắc Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Bồng cho biết cùng với việc tập trung hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công và thân nhân, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, vận động các nguồn lực xã hội hóa để trao cần câu sinh kế, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Với sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu hoàn thành dứt điểm chương trình trước ngày 20/7/2026 đang dần hiện thực hóa, mang lại mái ấm vững chãi và niềm tin cho người dân./.

Xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Khi những mái nhà mới lần lượt sáng đèn trước ngày 20/7, đó không chỉ là thời điểm hoàn thành một chương trình an sinh xã hội mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.