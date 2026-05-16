Xóa nhà dột nát, vững an cư ở vùng cao Lạng Sơn

Những ngôi nhà được xây mới, sửa chữa kiên cố từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp hàng nghìn gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai... an cư, ổn định cuộc sống.

Thực tế tại Lạng Sơn cho thấy mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành ngoài việc mang lại niềm vui vô bờ cho đồng bào các dân tộc, còn là sản phẩm kết tinh từ tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, sẻ chia của cộng đồng với những người yếu thế, cần sự trợ giúp trong xã hội...

Nhà mới ấm nghĩa tình

Gia đình ông Vi Văn Thêm ở thôn Đông Thoang, xã Thống Nhất (Lạng Sơn) là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Được hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đầu năm 2026, ngôi nhà mới của gia đình chính thức được khởi công xây dựng.

Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu, hai ông bà gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị mặt bằng và thi công. Nhiều phần việc như dọn dẹp, san gạt nền đất, tập kết vật liệu xây dựng đều vượt quá khả năng của gia đình, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã Thống Nhất phối hợp với Chi đoàn Công an xã huy động 7 cán bộ đoàn viên thanh niên về hỗ trợ vận chuyển vật liệu, trộn vữa, san gạt nền đất giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhờ sự chung tay góp sức của lực lượng vũ trang địa phương, đoàn viên thanh niên và bà con lối xóm, ngôi nhà mới xây bằng gạch kiên cố, mái lợp tôn, rộng khoảng 60 m2 đã hoàn thành vào cuối tháng 4/2026.

Trong căn nhà mới còn thơm nồng mùi sơn, ông Vi Văn Thêm chia sẻ gia đình thực sự rất vui vì đã có căn nhà kiên cố, khang trang để ở. Năm nay, cả gia đình không còn phải thấp thỏm lo lắng khi mùa mưa bão đến gần. “Ngôi nhà mới của gia đình đã thấm biết bao giọt mồ hôi, nghĩa tình, sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân. Với gia đình tôi, đây thực sự là một giấc mơ có thật,” ông Thêm xúc động nói.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thống Nhất Đặng Trần Ánh cho biết thực hiện chương trình xóa nhà dột nát, năm 2026 xã được hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 62 căn nhà (xây mới 48 nhà, sửa chữa 14 nhà) cho gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và đối tượng khác, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Để triển khai hiệu quả chương trình, trên cơ sở thực tế địa bàn, xã đã chủ động, linh hoạt huy động sự vào cuộc tích cực của nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, tạm ứng vật liệu xây dựng...

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động tham gia của các hộ dân, trước ngày 30/4/2026, xã đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 62 căn nhà theo kế hoạch.

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

“Những ngôi nhà mới hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp người dân an cư; thể hiện niềm tin về cuộc sống tốt đẹp hơn. Điểm nổi bật của chương trình không chỉ nằm ở số lượng nhà được xây mới, sửa chữa hoàn thành trước kế hoạch mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong cộng đồng. Chương trình cũng tạo điều kiện cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên, ổn định cuộc sống,” Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thống Nhất khẳng định.

Đồng bào vững niềm tin

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Xuân Thuận cho biết với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể các cấp, đến nay toàn tỉnh đã khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.339/1.340 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chỉ còn một hộ đang lựa chọn ngày khởi công. Kết quả này đạt 99,93% tổng số nhà được phê duyệt hỗ trợ.

Trong số đó, có 825 căn được xây mới và 514 căn được sửa chữa. Các đối tượng được hỗ trợ gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ với 35 căn; hộ nghèo, hộ cận nghèo với 781 căn; cùng 524 căn dành cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các trường hợp khó khăn khác cần hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 63,4 tỷ đồng; trong đó kinh phí xây mới trên 48,6 tỷ đồng, sửa chữa hơn 14,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm hơn 37,6 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và trên 25,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Hiện các địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn của chương trình.

Những ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng mới được đánh giá bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng theo quy định (khung cứng, tường cứng, mái cứng); phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt; địa điểm xây dựng phù hợp với địa chất, địa hình nhằm hạn chế mức thấp nhất thiên tai, lũ lụt có thể xảy ra.

Theo báo cáo rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 2.000 hộ có nhu cầu được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; trong đó có 1.537 căn cần xây mới và 510 căn cần sửa chữa. Tổng kinh phí dự kiến để hỗ trợ hơn 2.000 căn nhà còn lại khoảng trên 106,8 tỷ đồng, tính theo mức hỗ trợ 60 triệu đồng đối với nhà xây mới và 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, chính sách và thị trường bất động sản tỉnh Lạng Sơn, Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa an sinh xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế và những hộ khó khăn về nhà ở. Do đó, các xã, phường tiếp tục rà soát chính xác số liệu nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ để triển khai hiệu quả chương trình này.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn lưu ý, các địa phương cần căn cứ điều kiện thực tế của từng hộ, nhất là các trường hợp tách hộ, để đánh giá đúng hoàn cảnh, khả năng lao động, điều kiện kinh tế và tài sản hiện có.

Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ưu tiên trước hết cho hộ nghèo đang ở trong nhà tạm, nhà dột nát, sau đó đến hộ cận nghèo. Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần xem xét theo mức độ thiệt hại, hoàn cảnh gia đình thực tế để có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách../.

