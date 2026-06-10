Xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Với tinh thần quyết tâm cao, các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và tổ chức đoàn thể đã đồng loạt vào cuộc, tập trung nguồn lực, nhân lực để hoàn thành chương trình trước ngày 20/7/2026.

Những mái ấm nghĩa tình

Ông Đỗ Khánh Hòa (thôn 5, xã Hà Trung) tâm sự, ông là bệnh binh, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Vợ ông cũng là thương binh, bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Ba người con sinh ra đều mang di chứng của chiến tranh, người con gái đầu đã mất cách đây vài năm.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những vết thương do chất độc hóa học gây ra vẫn âm thầm hiện hữu trong cuộc sống của gia đình ông Hòa. Không chỉ bản thân ông mang bệnh tật, di chứng ấy còn truyền sang thế hệ con cháu, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật.

Nhiều năm qua, mỗi mùa mưa bão đến là cả gia đình thấp thỏm. Những vết nứt trên tường ngày một rộng hơn, mái nhà cũ nhiều chỗ dột nát. Có những đêm mưa lớn, cả gia đình phải thức trắng để kê đồ đạc, che chắn nước mưa. Ước mơ về một mái nhà kiên cố tưởng chừng rất giản dị nhưng lại là điều quá xa vời đối với gia đình ông. May mắn, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai giúp ước mơ của gia đình về một ngôi nhà mới trở thành hiện thực.

Ngày 25/5/2026, gia đình anh Đỗ Thúc Hào (con trai ông Hòa) là một trong ba hộ được xã Hà Trung tổ chức khởi công xây dựng nhà ở. Từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của Nhà nước cùng số tiền vay mượn thêm từ người thân, căn nhà mới đang dần hình thành.

Tại xã Tống Sơn, hai chị em bà Nguyễn Thị Chính và ông Nguyễn Văn Hoan cũng đang từng ngày mong chờ được chuyển vào căn nhà mới. Là con đẻ của ông Nguyễn Văn Cốn (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã mất) nhiều năm nay, hai chị em bà Chinh nương tựa nhau trong căn nhà 3 gian xây dựng từ trước năm 2000. Mái ngói cũ đã mục, tường bong tróc, nhiều vị trí có nguy cơ đổ sập mỗi khi mưa bão.

Sau khi rà soát, xác minh đối tượng, xã Tống Sơn đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình. Tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, trong đó có nguồn từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và nguồn hỗ trợ theo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Gia đình ông Đỗ Khánh Hòa, xã Hà Trung có 5 người thì cả 5 đều bị nhiễm chất độc hóa học nên đời sống gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Tống Sơn cho biết, điểm chung của những gia đình được hỗ trợ trong chương trình lần này là cuộc sống còn nhiều khó khăn, sức khỏe hạn chế và gần như không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Bởi vậy, mỗi căn nhà được khởi công không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vươn lên trong cuộc sống.

Để chương trình thực sự đi vào cuộc sống, các địa phương không chỉ dừng lại ở việc lập danh sách và giải ngân kinh phí. Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, các xã đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp, kiểm tra hiện trạng nhà ở, niêm yết công khai danh sách đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm đúng người, đúng chính sách, không bỏ sót đối tượng và không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách.

Tại xã Hà Trung, chính quyền địa phương đã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng hộ, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, vật liệu và nguồn vốn đối ứng.

Với những hộ đặc biệt khó khăn, địa phương còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng và nhu yếu phẩm. Trong khi đó, xã Tống Sơn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình.

Để bảo đảm hoàn thành chương trình trước ngày 20/7, nhiều địa phương còn xây dựng lộ trình tiến độ cụ thể cho từng công trình. Ban chỉ đạo cấp xã thường xuyên kiểm tra thực địa, cập nhật tiến độ theo tuần, ngày; kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng, nguồn nhân công và kinh phí đối ứng.

Đối với các hộ neo đơn, bệnh tật hoặc thiếu lao động, chính quyền địa phương chủ động kết nối các tổ chức đoàn thể, Đoàn Thanh niên, hội cựu chiến binh và các nhà hảo tâm hỗ trợ ngày công lao động. Nhiều công trình được huy động cả cộng đồng cùng chung tay xây dựng, tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần tương thân tương ái ở các làng quê xứ Thanh.

Lực lượng vũ trang đồng hành cùng chương trình

Nếu chính quyền cơ sở là lực lượng giữ vai trò điều phối, kết nối nguồn lực thì những người lính lại trở thành những “người thợ xây đặc biệt” trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư của các gia đình chính sách.

Ở nhiều công trình, ngay từ những ngày đầu khởi công, màu áo xanh đã xuất hiện bên cạnh người dân. Mỗi ngày công lao động không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Thanh Hóa đối với những gia đình có công với cách mạng.

Thực hiện công văn của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho từng công trình.

Đối với các hộ neo đơn, thiếu nhân lực hoặc không có khả năng thuê nhân công, lực lượng quân đội được huy động trực tiếp tham gia thi công. Những địa bàn gần đơn vị đóng quân được ưu tiên bố trí lực lượng thường xuyên bám sát công trình để hỗ trợ liên tục.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến ngày 10/6, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 674 cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ với tổng số 4.592 ngày công lao động. Đằng sau những con số đó là hàng nghìn giờ lao động dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa hè. Có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, nhưng cán bộ, chiến sỹ vẫn miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Nhiều đơn vị bố trí lực lượng luân phiên hỗ trợ để vừa bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa bảo đảm tiến độ các công trình.

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang, căn nhà cũ của anh Đỗ Thúc Hào (xã Hà Trung)- con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học đã được phá dỡ, chuẩn bị khởi công xây dựng căn nhà mới. (Ảnh: TTXVN phát)

“Chúng tôi yêu cầu các Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường theo dõi sát tiến độ từng công trình, chủ động hỗ trợ lực lượng, quyết tâm cùng địa phương hoàn thành chương trình trước ngày 20/7 theo đúng kế hoạch của tỉnh và Chính phủ,” Đại tá Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

Không chỉ hỗ trợ về nhân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Các đơn vị được giao phụ trách địa bàn duy trì chế độ báo cáo hằng tuần, bảo đảm các công trình đều có lực lượng đồng hành, hỗ trợ. Đối với những gia đình neo đơn, sự có mặt của bộ đội không chỉ giúp giảm bớt chi phí thuê nhân công mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những di chứng mà chất độc hóa học để lại vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Bởi vậy, mỗi căn nhà hoàn thành hôm nay không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà là sự bù đắp, sẻ chia và tri ân đối với những người đã hi sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

Khi những mái nhà mới lần lượt sáng đèn trước ngày 20/7, đó không chỉ là thời điểm hoàn thành một chương trình an sinh xã hội mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cho nghĩa tình quân dân và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn được gìn giữ, tiếp nối./.

Thanh Hóa: Hoàn thành xóa nhà tạm cho 67 hộ người có công trước ngày 20/7 Trong số 67 hộ người có công, có 46 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở và 21 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở; mức hỗ trợ đối với trường hợp xây mới là 80 triệu đồng/căn, sửa chữa là 40 triệu đồng/căn.