Tăng cường mối liên hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức họp Tổ Biên tập lần thứ I triển khai xây dựng Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Cuộc họp công bố Quyết định số 102-QĐ/BTCTW về thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Tổ Biên tập có nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động của Tổ Biên tập; chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị, chương trình khảo sát, hội thảo và các nội dung khác theo phân công; tham mưu xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản trình Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch đề ra...

Cuộc họp nhằm xây dựng kế hoạch khảo sát và xây dựng các báo cáo về việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Quy định số 213); Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 213; hình thức, phương pháp tuyên truyền, triển khai của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy trực thuộc về thực hiện Quy định số 213; về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện Quy định số 213...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết công tác khảo sát, báo cáo nhằm đánh giá hiệu quả các mô hình, cách làm để công tác sinh hoạt đảng viên hai chiều, việc nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú đi vào thực chất, tránh hình thức, tạo cơ sở đề xuất Ban Bí thư ban hành quy định.

Về sinh hoạt đảng viên hai chiều, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cũng như sự giám sát của tổ chức Đảng, của nhân dân đối với đảng viên ở nơi cư trú, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên. Trong đó đánh giá, báo cáo về các nội dung về hình thức sinh hoạt, hình thức nhận xét phù hợp; nghiên cứu hình thức sinh hoạt đảng trực tuyến, hình thức nhận xét để đảm bảo cấp uỷ chi bộ đánh giá đúng đảng viên và đảng viên cũng nhận thức đúng vai trò và trách nhiệm của mình đối với nơi cư trú...

Về phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có nội dung quan trọng về vấn đề xây dựng Đảng trong kinh tế tư nhân.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các thành viên Tổ Biên tập xây dựng, triển khai kế hoạch khảo sát, hoàn thiện các báo cáo đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Nội dung báo cáo đánh giá sát, đúng ưu điểm, kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần tập trung tháo gỡ; dự báo đúng tình hình, đề xuất kiến nghị với Ban Bí thư những nội dung trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Góp phần tạo nguồn đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới Việc triển khai xây dựng các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Quy định kết nạp đảng viên có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới và giải pháp sát thực tiễn.