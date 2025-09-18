350 doanh nghiệp tham gia triển lãm về thực phẩm và đồ uống tại Hà Nội

Triển lãm thực phẩm đồ uống thường niên Vietfood & Beverage-Propack Hanoi 2025 sẽ diễn ra từ 05-08/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. Dự kiến, triển lãm sẽ quy tụ 400 gian hàng của 350 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Công ty VINEXAD tổ chức, với sự đồng hành của nhiều hiệp hội ngành hàng uy tín.

Là triển lãm chuyên ngành thực phẩm đồ uống thường niên, Vietfood & Beverage-Propack Hanoi 2025 không chỉ giới thiệu sản phẩm và công nghệ hiện đại, mà còn tạo cầu nối thương mại giữa nhà sản xuất-phân phối-bán lẻ, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác và mở rộng thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp F&B.

Triển lãm sẽ quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến-đóng gói, trong đó có những thương hiệu lớn như TH True Food, Vimex Việt Nam, Want Want Việt Nam, Tân Nhất Hương, Soy Asahi Việt Nam, Cánh Đồng Vàng hay Bách Dương trong nhóm thực phẩm – nguyên phụ liệu; các doanh nghiệp nổi bật trong ngành đồ uống như Lương Gia, Trà & Cà phê Lâm Chấn Âu, Âu Việt Food, Trà Chính Sơn, Thực Phẩm.com, Hoàn Phát MC.

Cùng đó là những đơn vị hàng đầu về máy móc, chế biến-đóng gói như Hưng Dụ, Minh Long, Fuji Impulse Việt Nam, Bao bì Ánh Dương, VinaOrganic, Gemtech Vina, V.M.S, New Diamond, Nhãn bao bì Vi Na Úc hay PSS Việt Nam, tạo nên một không gian trưng bày đa dạng, toàn diện và giàu tính chuyên nghiệp.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp tiêu biểu mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng cho các doanh nghiệp tham gia, giúp liên kết chuỗi giá trị, tiếp cận đối tác chiến lược và đón đầu xu hướng phát triển bền vững của ngành thực phẩm và đồ uống.

Tham gia Vietfood & Beverage-Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội, doanh nghiệp sẽ có cơ hội kết nối trực tiếp với hàng nghìn khách hàng tiềm năng, nhà phân phối, nhập khẩu và hệ thống bán lẻ. Đây còn là dịp để quảng bá sản phẩm, công nghệ mới đến đúng đối tượng mục tiêu, giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, doanh nghiệp có thể mở rộng quan hệ hợp tác với các chuỗi F&B, siêu thị, nhà hàng-khách sạn, cùng các nhà cung cấp nguyên liệu chiến lược tại triển lãm. Việc tham gia sự kiện còn giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng phát triển bền vững, công nghệ chế biến và đóng gói tiên tiến, thân thiện với môi trường, bắt kịp dòng chảy toàn cầu. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp bứt phá kinh doanh, mở rộng thị phần và chinh phục người tiêu dùng miền Bắc.

Trước đó, Vietfood & Beverage-Propack Vietnam 2024 tại Hà Nội đã thu hút hơn 17.000 khách tham quan chuyên ngành từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ đông đảo nhà sản xuất, hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, nhà hàng - khách sạn và các chuyên gia trong ngành./.

