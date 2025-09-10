350 doanh nghiệp tham gia triển lãm thiết bị công nghiệp in ấn, đóng gói bao bì

Kinh tế

Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam - VietnamPrintPack 2025 - có sự tham gia của 350 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều máy móc, thiết bị tự động hóa được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Ngày 10/9, Triển lãm quốc tế lần thứ 23 về máy móc, thiết bị công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam - VietnamPrintPack 2025 do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Yorkers Exhibition Service Việt Nam đồng tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

VietnamPrintPack 2025 có sự tham gia của 350 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 850 gian hàng.

Cùng với đó, triển lãm nhận được sự đồng hành từ Hiệp hội In Việt Nam (VPA), Hội In Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam (VWRA) và Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HAuA).

Một số lĩnh vực trưng bày tiêu biểu tại VietnamPrintPack 2025 là máy in, máy đóng gói, máy cán màng, in nhãn, công nghệ và vật liệu giấy...

Nhiều đơn vị triển lãm uy tín mang đến những dòng máy tiên tiến hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan trải nghiệm đa dạng công nghệ, giải pháp, xu hướng thị trường đồng thời giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, nâng cao năng lực, tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Đại diện Bộ Công Thương phía Nam, đánh giá bên cạnh trưng bày, giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ, VietnamPrintPack 2025 cũng mang lại nhiều giá trị thiết thực cho nền công nghiệp in ấn, bao bì Việt Nam. Triển lãm là nền tảng hàng đầu và là nơi cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội giao thương, mở rộng hợp tác, chia sẻ tri thức.

Trong khuôn khổ VietnamPrintPack 2025 diễn ra từ nay đến ngày 13/9 còn có chuỗi hoạt động chuyên ngành gồm Diễn đàn Chiến lược VPPNext; Diễn đàn Đổi mới; tọa đàm mở rộng thông tin giá trị cao trong ngành in ấn và đóng gói bao bì… với sự tham dự của chuyên gia, đối tác kinh doanh toàn cầu.

Chuỗi hoạt động chuyên ngành này được Ban tổ chức thiết kế dành cho doanh nghiệp nhằm tăng cường chiến lược kinh doanh, góc nhìn chiến lược áp dụng thực tế, cập nhật chính sách thương mại-thuế quan, kinh tế chuyển đổi-cơ hội tài chính xanh…/.

