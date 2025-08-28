Spotify khôi phục tính năng nhắn tin từng bị xóa bỏ năm 2017

Công ty Spotify Technology thông báo sẽ triển khai tính năng nhắn tin dành cho cả người dùng miễn phí và trả phí, nhằm thu hút thêm người nghe và củng cố vị thế trước sức ép cạnh tranh.

Đây được coi là bước đi chiến lược trong bối cảnh công ty đang mở rộng thư viện video, triển khai các chương trình kiếm tiền cho nhà sáng tạo podcast và đặt mục tiêu đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

Theo thông tin từ công ty Thụy Điển, tính năng mới cho phép người dùng trò chuyện, chia sẻ nhạc với những người từng tương tác trên nền tảng.

Từ tuần này, dịch vụ sẽ được triển khai trên thiết bị di động cho người dùng từ 16 tuổi trở lên tại một số thị trường.

Spotify từng thử nghiệm công cụ nhắn tin trước đây nhưng phải gỡ bỏ vào năm 2017 do mức độ tương tác thấp.

Lần trở lại này, công ty đặt cược vào lượng thuê bao tăng mạnh trong vài năm gần đây để khôi phục tính năng, đồng thời giành thêm thị phần.

Theo Financial Times, dịch vụ âm nhạc trực tuyến này đạt 696 triệu người dùng hoạt động hằng tháng trong quý 2 và đặt mục tiêu cán mốc 1 tỷ.

Spotify cũng đang mở rộng thư viện video và triển khai chương trình hợp tác để các nhà sáng tạo podcast kiếm tiền từ nội dung của mình./.

