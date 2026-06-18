Thành phố Huế: Vụ đuối nước khiến con tử vong, mẹ mất tích

Sáng 18/6, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền (thành phố Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm khiến người con tử vong và mẹ đang mất tích.

Đến 7 giờ ngày 18/6, các đơn vị lực lượng chức năng của thành phố tiếp tục phối hợp với địa phương để tìm kiếm người mẹ.

Cụ thể vào lúc 12 giờ ngày 17/6, bà Hoàng Thị Lệ (trú tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) phát hiện đôi dép đang để ở trên bến nước là của bà Trần Thị Thu (sinh năm 1962) và anh Hoàng Trọng Cư (sinh năm 1983).

Đây là hai mẹ con trú tại thôn An Xuân Tây (xã Quảng Điền) và đều bị bệnh tâm thần. Nghi ngờ hai mẹ con bị rơi xuống nước nên bà Lệ đã báo cho Công an xã Quảng Điền để triển khai lực lượng tìm kiếm.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền, cho hay sau khi nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền đã cử lực lượng đến hiện trường để phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 22 giờ 50 ngày 17/6, người dân đã tìm thấy được thi thể anh Hoàng Trọng Cư./.

Lào Cai: Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia Hai nạn nhân bị đuối nước được xác định là cháu H.A.Đ. (sinh năm 2017, trú tại tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm) và cháu H.A.P. (sinh năm 2020, trú tại bản Phiêng, xã Văn Chấn).