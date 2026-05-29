Thái Nguyên triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ bằng KPI

Tỉnh Thái Nguyên triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với phương pháp đánh giá, đo lường bằng KPI (Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) từ tháng 6/2026 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong công vụ.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên là địa phương thứ hai trên cả nước (sau Hà Nội) thực hiện phương pháp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng bằng KPI.

Tỉnh hướng tới chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, từ đó nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, thông qua đánh giá, xếp loại nhằm biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hằng quý, năm; đồng thời là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, luân chuyển, thay thế, miễn nhiệm, … theo phương châm “có vào-có ra, có lên-có xuống.”

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức từ khâu cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm, đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.”

Từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể hằng tuần, tháng, có cập nhật đầy đủ công việc đột xuất, phát sinh. Việc đánh giá, xếp loại đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch, đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ, tác động thực tiễn.

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc đánh giá được tính trên thang điểm 100, trong đó nhóm tiêu chí chung được chấm tối đa 30 điểm, tiêu chí kết quả thực hiện vụ 70 điểm.

Kết quả được xếp thành 4 mức gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90 - 100 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ 70 đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ 50 đến dưới 70 điểm; không hoàn thành nhiệm vụ với mức điểm dưới 50.Để thực hiện hiệu quả việc đánh giá, xếp hạng công khai, minh bạch, tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng phần mềm theo dõi đánh giá tổ chức, cá nhân đồng bộ, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Công tác đánh giá, xếp loại được thực hiện hằng tháng, công khai kết quả và tổ chức biểu dương, khen thưởng./.

