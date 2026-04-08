Chính trị

Thủ tướng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đôn Tuấn Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định 639/QĐ-TTg ngày 8/4/2026 điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đôn Tuấn Phong sinh ngày 27/7/1970, quê quán xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quy hoạch phát triển, Cử nhân tiếng Anh.

Ông Đôn Tuấn Phong là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước khi được được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đôn Tuấn Phong đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ #Văn phòng Chính phủ #Bộ nhiệm
Theo dõi VietnamPlus

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.