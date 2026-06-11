IAEA yêu cầu Iran cung cấp thông tin về kho dự trữ urani ngay lập tức

Theo AFP và RIA Novosti, ngày 10/6, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Mỹ bảo trợ, trong đó yêu cầu Iran ngay lập tức cung cấp thông tin về kho dự trữ urani và các cơ sở hạt nhân của nước này.

Với 21 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng, văn kiện này cũng yêu cầu bảo đảm cho IAEA mọi quyền tiếp cận để xác minh những thông tin nêu trên.

Phản ứng về nghị quyết trên, Phái đoàn thường trực của Iran tại Vienna cho rằng Hội đồng Thống đốc IAEA đã thông qua một văn kiện mang tính chính trị và thiếu chuyên nghiệp về các hoạt động hạt nhân hòa bình của Iran.

IAEA ước tính Iran có khoảng 440 kg urani được làm giàu đạt mức 60%, gần với mức cần thiết để chế tạo bom hạt nhân.

Tuy nhiên, các thanh sát viên của IAEA đã không thể giám sát số vật liệu này kể từ ngày 10/6/2025, thời điểm Israel tiến hành những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran./.

Iran giữ lập trường cứng rắn, để ngỏ nâng mức làm giàu urani Iran tiếp tục khẳng định không nhượng bộ trong đàm phán với Mỹ về xung đột Trung Đông, đồng thời để ngỏ khả năng nâng mức làm giàu urani lên 90% - cấp độ sản xuất vũ khí - nếu xung đột tái diễn.