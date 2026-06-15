Việt Nam-Trung Quốc hợp tác thúc đẩy chuỗi cung ứng càphê xuyên biên giới

Ngày 12/6, Hội nghị Kết nối doanh nghiệp càphê Trung Quốc-Việt Nam năm 2026 đã chính thức diễn ra tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc). Sự kiện là nhịp cầu quan trọng để các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thiết lập chuỗi cung ứng bền vững, thúc đẩy dòng chảy thương mại qua các cửa khẩu huyết mạch.

Hoàn thiện logistics, khơi thông dòng chảy thương mại

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lý Dực, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Vân Nam khẳng định, địa phương này luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác thương mại với Việt Nam. Thời gian tới, Sở Thương mại tỉnh Vân Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng logistics giao thông biên giới và tối ưu hóa quy trình thông quan tại các cửa khẩu. Những cơ chế, chính sách hỗ trợ tốt nhất sẽ được triển khai nhằm giúp doanh nghiệp hai nước rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm thiểu chi phí, qua đó đưa hạt càphê Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường tiêu dùng nội địa Trung Quốc.

Trao đổi tại sự kiện, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) nhấn mạnh vị thế của Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê Robusta hàng đầu thế giới. Nguồn cung không chỉ lớn, ổn định mà chất lượng còn ngày càng được nâng tầm nhờ quy trình chế biến sâu hiện đại.

Để thúc đẩy ngành hàng phát triển bền vững, ông Lê Hoàng Tài đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm: Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động nhập khẩu; Tăng cường trao đổi thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật thị trường; Thúc đẩy liên kết hệ thống logistics biên giới; Nghiên cứu triển khai các chương trình hợp tác phát triển dòng càphê chất lượng cao, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh.

Đồng thuận với những định hướng này, ông Lục Cường, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà (đại diện chính quyền địa phương nước chủ nhà) cam kết sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính công vụ. Châu Hồng Hà sẽ chú trọng nâng cấp bãi kiểm hóa liên hợp và hỗ trợ tối đa không gian trưng bày, giúp doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư, kết nối giao thương trực tiếp, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Hội nghị Kết nối doanh nghiệp càphê Trung Quốc-Việt Nam năm 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại phiên thảo luận chuyên sâu, ông Lý Công Lật, Tổng Thư ký Hiệp hội Càphê tỉnh Vân Nam nhận định thị trường Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu thưởng thức càphê, đặc biệt là phân khúc hòa tan và rang xay tiện lợi dành cho giới trẻ. Hiệp hội cam kết làm đầu mối cung cấp thông tin tiêu chuẩn định ngạch, đồng thời kết nối trực tiếp các tập đoàn phân phối lớn của Trung Quốc với các nhà xuất khẩu uy tín của Việt Nam.

Ông Phạm Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Càphê-Ca cao Việt Nam khẳng định các nhà vườn và doanh nghiệp Việt Nam đang tuân thủ nghiêm ngặt quy trình truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch thực vật quốc tế. Ông kỳ vọng các đối tác Trung Quốc sẽ tăng cường liên doanh, dịch chuyển công nghệ đóng gói và dây chuyền chế biến sâu về gần vùng nguyên liệu tại Việt Nam để hai bên cùng cộng hưởng thế mạnh, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng.

Chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, ông Tần Đạo Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Càphê Lực Hiện (Mê Lật) nhấn mạnh việc nắm chắc quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn bao bì sinh thái xanh là "chìa khóa" để hàng hóa thông quan thuận lợi. Cùng chung góc nhìn, bà Trần Thúy Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Càphê BIG Expo Việt Nam cho biết doanh nghiệp luôn chú trọng nghiên cứu, cải tiến hương vị để thích ứng với thói quen tiêu dùng bản địa, đồng thời mong muốn các cơ quan quản lý tiếp tục tháo gỡ rào cản kỹ thuật.

Ký kết mở ra cơ hội hợp tác dài hạn

Tại Hội nghị, lễ ký kết các biên bản hợp tác thương mại và kinh tế trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước đã diễn ra. Các thỏa thuận quan trọng bao gồm: Hợp tác giữa Công ty TNHH Càphê Lực Hiện (Mê Lật) và Công ty TNHH Thương mại BaoTeLi Hồng Kông; Hợp đồng giữa Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Thực nghiệm Càphê Trung Quốc Vân Nam và Chi nhánh Ban Mê Thuột của Công ty CP Tập đoàn INTIMEX Việt Nam.

Lễ ký kết các biên bản hợp tác thương mại và kinh tế trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngay sau phần nghị sự, các đại biểu đã tham quan Khu thêu tay thủ công và Khu triển lãm kinh tế Mê Lật tại Nhà triển lãm 11, bước vào chương trình giao thương sôi động.

Khu vực giao thương được phân tách rõ ràng theo ba lĩnh vực chuyên sâu bao gồm: Xuất nhập khẩu nguyên liệu thô; Sản phẩm càphê chế biến sâu; và Thiết bị công nghệ phục vụ ngành càphê. Tại đây, các doanh nghiệp đã chủ động trưng bày sản phẩm tinh túy, trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác, chính thức mở ra những cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất và bền vững cho tương lai./.

Tái định hình ngành càphê nâng tầm giá trị xuất khẩu Thay vì bón phân hóa học đại trà, thu hái lẫn lộn, người trồng càphê chuyển sang quy trình thu hái chọn lọc với tỷ lệ quả chín cao đem lại giá trị kinh tế và tạo niềm tin cho đối tác, đơn vị thu mua.

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