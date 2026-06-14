Giá cà phê tăng mạnh, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

Giá càphê trong nước tuần qua ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây, lên sát ngưỡng 90.000 đồng/kg nhờ lực đẩy từ thị trường thế giới và tâm lý găm hàng của nông dân.

Với sự phục hồi mạnh của thị trường thế giới, giá càphê trong nước tuần qua tăng từ 4.300-4.500 đồng/kg, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng ghi nhận mức giá cao nhất khu vực, đạt từ 89.000-89.700 đồng/kg, tăng 4.300-4.500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá càphê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 4.300 đồng/kg, lên mức 89.500 đồng/kg.

Trong khi những tuần trước, giao dịch càphê trong nước khá trầm lắng, nhiều người trồng càphê vẫn tiếp tục giữ hàng chờ giá tăng thêm. Các chuyên gia dự báo, từ nay đến đầu tuần sau, giá càphê có thể tiếp tục nối dài những phiên giao dịch tích cực với những phiên bật tăng mạnh của càphê nội địa.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu càphê Việt Nam đạt 972.000 tấn với 4,41 tỷ USD, tăng 13% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Càphê arabica tại Medan, Bắc Sumatra, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá càphê xuất khẩu bình quân 5 tháng ước đạt 4.535 USD/tấn, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đức, Italy và Mỹ là 3 thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,9%, 8,1% và 7%.

Trên thị trường càphê thế giới, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/6, giá cà phê thế giới tăng mạnh trên hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London (Anh), giá càphê robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 131 USD/tấn so với phiên trước, lên mức 3.594 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 130 USD/tấn, đạt 3.525 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá càphê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 3,25 xu Mỹ/lb so với phiên trước, lên mức 257,20 xu/lb. Giá hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,15 xu Mỹ/lb, đạt 253,40 xu Mỹ/lb. (1 lb = 0,4535 kg).

Thị trường càphê thế giới đang chứng kiến phiên tăng giá ấn tượng khi các hợp đồng giao dịch kỳ hạn đồng loạt hồi phục mạnh. Đáng chú ý, giá càphê robusta tăng tới 3,78%, tương ứng 131 USD/tấn, trở thành động lực chính kéo thị trường đi lên sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, nguồn cung từ Brazil cũng đang góp phần hỗ trợ giá. Trong bối cảnh vụ thu hoạch đang diễn ra, nhiều nhà sản xuất tại đây vẫn chưa mặn mà bán ra, có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn. Việc hạn chế nguồn cung ngắn hạn ra thị trường làm giảm áp lực bán, qua đó thúc đẩy giá tăng.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường càphê đang trong giai đoạn điều chỉnh tích cực sau nhịp giảm trước đó. Tuy nhiên, xu hướng sắp tới vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ thu hoạch tại Brazil cũng như động thái bán hàng của nông dân nước này. Nếu nguồn cung tiếp tục bị kìm giữ, giá càphê có thể duy trì đà phục hồi trong ngắn hạn.

Gạo tại nhà máy xay sát. (Ảnh: TTXVN)

Về thị trường lúa gạo, tuần qua, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá các loại lúa gạo ít biến động, giao dịch chậm. Giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.400-6.500 đồng/kg; OM 5451 từ 5.700-5.800 đồng/kg; IR 50404 ở mức 5.500-5.600 đồng/kg; OM 34 dao động 5.100-5.200 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, IR 50404 xuất khẩu đang dao động từ 8.650-8.750 đồng/kg; CL 555 từ 9.100-9.200 đồng/kg; OM 5451 từ 9.500-9.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200-9.400 đồng/kg; Sóc thơm dao động ở mức 7.500-7.600 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 50404 hiện ở mức 10.750-10.900 đồng/kg.

Thị trường phụ phẩm tương đối ổn định. Giá cám dao động từ 7.800-7.900 đồng/kg, tấm thơm từ 7.750-7.850 đồng/kg; cám dao động ở mức 7.850-8.050 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy vụ Hè Thu 2026 đạt 972.000/1,243 triệu ha, tương đương 78% diện tích kế hoạch. Lúa Hè Thu đầu vụ đã thu hoạch có năng suất khoảng 67,49 tạ/ha.

Giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-420 USD/tấn vào ngày 12/6, không thay đổi so với một tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch hiện khá trầm lắng khi cả người mua lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đang đánh giá tác động của các cuộc tấn công mới tại Trung Đông đối với chi phí vận tải và logistics.

Các thương nhân cho biết nguồn cung trong nước dự kiến sẽ tăng trong vài tuần tới khi vụ thu hoạch Hè Thu bắt đầu đưa sản lượng lớn ra thị trường. Tuy nhiên, những lo ngại về tác động tiềm tàng của El Nino nhiều khả năng sẽ ngăn giá gạo giảm sâu.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar (Ấn Độ). (Ảnh: ANI/TTXVN)

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu và đồng rupee mất giá, trong khi Bangladesh đề xuất cắt giảm thuế khấu trừ đối với mặt hàng gạo.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 335-340 USD/tấn trong tuần qua, giảm so với mức từ 337-345 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của nước này dao động từ 340-346 USD/tấn.

Một thương nhân tại New Delhi cho biết, mặc dù những lo ngại về lượng mưa và sản lượng đang gia tăng, giá gạo vẫn chưa tăng do lượng tồn kho từ vụ mùa năm ngoái vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, ngày 12/6, Bangladesh đề xuất giảm thuế khấu trừ đối với gạo xuống còn 0,5%, từ mức tối đa 5% hiện nay, trong dự toán ngân sách cho năm tài khóa mới, bắt đầu từ tháng 7/2026. Động thái này nhằm góp phần hạ giá lương thực và giảm áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 450-475 USD/tấn, tăng so với mức 450 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết: “Một số thông tin cho thấy Philippines sẽ tăng mua gạo của Thái Lan”, đồng thời lưu ý rằng các khách hàng châu Phi đang chuyển sang mua gạo Ấn Độ do giá rẻ hơn. Nguồn cung gạo Thái Lan được dự báo sẽ giảm khi nông dân cắt giảm sản xuất vì chi phí gia tăng.

Hiện nguồn cung chủ yếu đang nằm trong tay các nhà máy xay xát và triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng do tác động của hiện tượng El Nino. Đây là hiện tượng nóng lên bất thường của nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá ngô kỳ hạn trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) của Mỹ tăng trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/6, khi thị trường phản ứng tích cực trước khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp sau khi các dự báo thời tiết cho thấy điều kiện mát mẻ và mưa nhiều sắp xuất hiện.

Ngô bật tăng trở lại sau chuỗi dài giảm giá sâu, rơi về tận đáy của một năm qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể, giá ngô giao tháng 7/2026 tăng 0,3%, lên 4,13 1/4 USD/bushel. Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 7/2026 giảm 0,2%, xuống 11,18 3/4 USD/bushel và giá lúa mì giao tháng 7/2026 giảm 0,3%, còn 5,85 1/4 USD/bushel. (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Các mặt hàng ngũ cốc trên sàn CBOT đã thu hẹp mức tăng trước đó sau khi các dự báo thời tiết cuối tuần cho thấy nhiệt độ mát hơn và lượng mưa dồi dào. Công ty tư vấn AgResource nhận định, thời tiết mát và ẩm là điều kiện thuận lợi cho cây ngô và đậu tương phát triển, nhưng có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh trên cây lúa mì vào cuối tháng 6. Theo AgResource, lượng mưa được dự báo sẽ tiếp diễn trong tuần tới, qua đó có thể giúp tình trạng mùa vụ ngô và đậu tương được cải thiện trong báo cáo Tiến độ Mùa vụ mà Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào ngày 15/6 tới.

Thay vì tập trung vào báo cáo Cung cầu Nông sản Thế giới (WASDE) được công bố hôm 11/6, giới giao dịch hiện chuyển sự chú ý sang các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thị trường kỳ vọng một thỏa thuận có thể mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, dù phía Iran cho biết vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng về thỏa thuận này. Ông Jim Wiesemeyer, chuyên gia của Ag Bull Trading, cho rằng thị trường đang phản ánh kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt, dù rủi ro vẫn còn hiện hữu.

Giá đậu tương chịu áp lực giảm một phần do giá dầu đậu tương giảm trong suốt phiên giao dịch. Giá dầu đậu tương kỳ hạn giao dịch nhiều nhất giảm 0,5%, xuống còn 72,84 xu/pound vào cuối phiên này.

Theo ông Karl Setzer thuộc Consus Ag Consulting, yếu tố thời tiết thường là động lực chính tác động đến dòng tiền trên thị trường ngũ cốc. Tuy nhiên, trong phiên này, các diễn biến địa chính trị mới là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư. Dù vậy, giới phân tích cho rằng không thể bỏ qua báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), trong đó cho biết hệ thống khí hậu đã chuyển sang trạng thái El Nino.

Một điểm đáng chú ý khác là theo báo cáo của USDA, sản lượng lúa mì cứng đỏ vụ Đông của Mỹ hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1957. Các chuyên gia đang đánh giá tác động của thông tin này đối với nguồn cung và nhu cầu lúa mì toàn cầu. Ngân hàng Commerzbank nhận định triển vọng mùa vụ tại Mỹ tiếp tục xấu đi, trong khi nguồn cung lúa mì toàn cầu vẫn đang ở trạng thái thắt chặt, qua đó làm gia tăng khả năng giá lúa mì sẽ đi lên trong những tháng tới.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi báo cáo Kiểm định Xuất khẩu Ngũ cốc hàng tuần của USDA, dự kiến công bố vào sáng 15/6 (giờ Mỹ), cùng với báo cáo Tiến độ Mùa vụ được công bố vào chiều cùng ngày./.

Thị trường nông sản: Giá càphê thế giới phục hồi ấn tượng sau nhịp giảm Thị trường càphê thế giới đang chứng kiến phiên tăng giá ấn tượng khi các hợp đồng giao dịch kỳ hạn đồng loạt hồi phục mạnh, trong đó giá càphê robusta tăng tới 3,78%, tương ứng 131 USD/tấn.