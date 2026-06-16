Giá xăng tại Mỹ giảm xuống dưới 4 USD mỗi gallon

Giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ ngày 14/6 đã giảm xuống dưới ngưỡng 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) lần đầu tiên kể từ giữa tháng 4/2026, khi thị trường kỳ vọng thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran sẽ mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Theo dữ liệu của GasBuddy, giá xăng bán lẻ trung bình trên toàn nước Mỹ đã giảm xuống 3,997 USD/gallon trong ngày 14/6, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 4 USD kể từ giữa tháng Tư. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn 90,8 xu so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) ghi nhận giá xăng trung bình toàn quốc ở mức 4,065 USD/gallon trong ngày 15/6.

Giá dầu thô thế giới đã giảm hơn 4 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15/6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn tháng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá liệu thỏa thuận này có được thực thi bền vững hay không.

Đà giảm của giá nhiên liệu có thể mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho chính quyền Tổng thống Trump, vốn cam kết hạ chi phí năng lượng cho người dân Mỹ. Ông Trump cùng các nghị sỹ đảng Cộng hòa hiện đang đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến giá nhiên liệu tăng cao, trong bối cảnh họ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới nhằm bảo vệ thế đa số mong manh tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Ngưỡng 4 USD/gallon từ lâu được xem là một cột mốc mang tính tâm lý đối với người tiêu dùng. Khi giá xăng vượt mức này, nhiều người thường bắt đầu điều chỉnh hành vi, như cắt giảm việc sử dụng phương tiện cá nhân hoặc hạn chế các chuyến đi không cần thiết.

Tổng thống Trump cho biết nội dung đầy đủ của thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran sẽ được công bố sau lễ ký chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19/6.

Ông cũng khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở lại hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc khôi phục lưu thông hàng hải bình thường có thể mất nhiều tuần do quá trình rà phá thủy lôi tại khu vực này rất phức tạp.

Ông Patrick De Haan, Trưởng bộ phận phân tích dầu mỏ của công ty dịch vụ thông tin về thị trường xăng dầu GasBuddy, cho rằng phép thử quan trọng nhất hiện nay nằm ở eo biển Hormuz.

Theo ông, việc tuyến đường này được mở cửa trở lại và dòng chảy dầu mỏ được khôi phục bình thường sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy đợt giảm giá hiện nay có thể kéo dài.

Ông cũng nhận định giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ có thể tiếp tục giảm nếu không xuất hiện những diễn biến bất lợi và Mỹ cùng Iran tiếp tục duy trì tiến trình tích cực.

Ông De Haan cho biết kể từ khi cuộc xung đột bùng phát, người tiêu dùng Mỹ đã phải chi thêm khoảng 46 tỷ USD cho xăng dầu. Giá xăng tại Mỹ bắt đầu vượt ngưỡng 4 USD/gallon từ cuối tháng 3/2026 sau khi Iran phong tỏa phần lớn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển gần 20% lượng dầu giao dịch trên toàn thế giới.

Giá nhiên liệu tăng cao cũng góp phần đẩy lạm phát tại Mỹ đi lên. Trong tháng 5/2026, lạm phát tiêu dùng đã vượt 4% lần đầu tiên trong 3 năm. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Mỹ, việc giá xăng hạ nhiệt trong thời gian gần đây đã giúp kỳ vọng lạm phát của người dân giảm bớt trong tháng này.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng triển vọng giảm giá nhiên liệu vẫn còn nhiều rủi ro. Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa trưởng của công ty nghiên cứu SEB, nhận định thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất mong manh và có thể đổ vỡ nếu hai bên không giải quyết được những vấn đề còn tồn tại.

Bên cạnh đó, thị trường xăng dầu Mỹ vẫn đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Nhu cầu tiêu thụ trong nước duy trì ở mức cao trong khi xuất khẩu nhiên liệu vẫn mạnh, gây áp lực lên lượng tồn kho vốn đã khá thấp. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, lượng xăng dự trữ trong tuần đầu tháng 6 chỉ còn 215,1 triệu thùng, mức thấp nhất theo mùa trong vòng một thập kỷ.

Ông Tom Kloza, cố vấn năng lượng trưởng của công ty dầu khí Gulf Oil, cho rằng đợt hạ nhiệt hiện nay có thể chỉ mang tính tạm thời nếu không đạt được những tiến triển đáng kể trong việc bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, khôi phục bảo hiểm cho các tàu vận tải và hạn chế các hoạt động quân sự giữa hai bên./.

Thị trường năng lượng: Giá xăng tại Mỹ có nguy cơ phá đỉnh trong mùa Hè Tính đến ngày 20/5, giá xăng trung bình của Mỹ đã chạm mốc 4,56 USD/gallon, tăng hơn 1,40 USD so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 50% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026.