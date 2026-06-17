Mỏ khí Tamar vượt Leviathan, trở thành nguồn cung khí đốt lớn nhất Israel

Mỏ khí ngoài khơi Tamar đã lần đầu tiên vượt qua mỏ Leviathan để trở thành nguồn khai thác khí đốt lớn nhất của Israel xét theo sản lượng hằng năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với ngành năng lượng nước này.

Theo báo Globes, sản lượng khai thác của Tamar đã tăng 45%, đạt 16 tỷ m³ khí đốt tự nhiên mỗi năm, nhỉnh hơn mức 15,8 tỷ m³ của mỏ Leviathan. Đây là lần đầu tiên Tamar vượt qua Leviathan, vốn được xem là mỏ khí đốt ngoài khơi lớn nhất Israel về trữ lượng.

Thông tin này đã thúc đẩy giá cổ phiếu của các đối tác tại mỏ Tamar, gồm Tamar Petroleum và Isramco, tăng mạnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv.

Việc mở rộng công suất khai thác Tamar được thực hiện với tổng vốn đầu tư khoảng 664 triệu USD. Dự án bao gồm việc lắp đặt đường ống dẫn khí thứ ba dài 150 km nối từ mỏ khí tới giàn xử lý tại Ashdod, đồng thời nâng cấp hệ thống máy nén khí tại cơ sở sản xuất.

Toàn bộ dự án do Chevron – đơn vị vận hành cả hai mỏ Tamar và Leviathan – triển khai. Đáng chú ý, công tác thi công vẫn được duy trì trong giai đoạn xung đột giữa Israel và Iran, khi các nhà thầu quốc tế tiếp tục làm việc bất chấp những rủi ro an ninh.

Trong thời gian đó, Tamar là mỏ khí duy nhất duy trì hoạt động sau khi Bộ Năng lượng Israel yêu cầu tạm ngừng khai thác tại Leviathan và Karish trong hơn một tháng nhằm đảm bảo an toàn.

Giới chức Israel cho rằng việc gia tăng công suất của Tamar có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia. Trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc gián đoạn nguồn cung, Tamar có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu khí đốt trong nước, giúp giảm sự phụ thuộc vào than đá và dầu diesel - những nguồn nhiên liệu dự phòng có chi phí cao và phát thải lớn hơn.

Theo báo cáo năm 2025 của Cơ quan Khí đốt Israel, Tamar hiện cung cấp khoảng 47% lượng khí đốt phục vụ các nhà máy điện và cơ sở công nghiệp trong nước. Mỏ Karish đóng góp 41%, trong khi Leviathan chỉ chiếm 12% nhu cầu nội địa.

Ngược lại, Leviathan vẫn giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu. Mỏ này chiếm tới 74% lượng khí đốt xuất khẩu của Israel, chủ yếu sang Ai Cập và Jordan, trong khi Tamar chỉ đóng góp khoảng 26%.

Sự gia tăng công suất của Tamar diễn ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị xây dựng thêm nhiều nhà máy điện khí trong những năm tới. Một số dự án lớn, trong đó có nhà máy điện mới của OPC Energy tại Hadera, vẫn chưa ký hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn.

Điều này khiến cuộc cạnh tranh giữa Tamar và Leviathan trở nên gay gắt hơn. Do các cam kết xuất khẩu sang Ai Cập, Leviathan phải bán một phần khí đốt cho thị trường nội địa với mức giá tương đối thấp, tạo điều kiện để cả hai mỏ cạnh tranh giành các hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện mới.

Ngoài thị trường nội địa, Tamar cũng đang mở rộng cơ hội xuất khẩu. Mỏ khí này đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt cho Ai Cập và dự kiến sẽ tăng sản lượng xuất khẩu sau khi tuyến đường ống khí mới nối Israel với Ai Cập qua khu vực Nitzana hoàn thành.

Hiện các mỏ khí của Israel đã cam kết phần vốn đầu tư cho dự án đường ống này và công trình đang trong quá trình xây dựng, mở ra triển vọng gia tăng đáng kể năng lực xuất khẩu khí đốt của Israel trong những năm tới./.

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