Phát triển Vân Phong thành động lực tăng trưởng chiến lược của Khánh Hòa

Nhằm huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để tạo động lực phát triển vào Khu kinh tế Vân Phong, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Mục tiêu được tỉnh Khánh Hòa đặt ra là xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Phong là trung tâm kinh tế năng động, thông minh, bền vững, bản sắc, là động lực tăng trưởng đột phá, góp phần đáng kể vào mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Giai đoạn 2026-2030, Khu kinh tế này phấn đấu thu hút vốn đăng ký đầu tư mới tối thiểu đạt khoảng 450.000 tỷ đồng; vốn thực hiện đạt 75% của tổng vốn đăng ký đầu tư mới.

Các khu công nghiệp trong Khu kinh tế đạt tỷ lệ lấp đầy từ 75% đến 90% đối với các Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trước năm 2028.

Trong giai đoạn này riêng Khu kinh tế Vân Phong đóng góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh (GRDP); tổng thu ngân sách chiếm tỷ lệ trên 30% toàn tỉnh; tạo việc làm ổn định cho khoảng 55.000 lao động.

Tỉnh Khánh Hòa hình thành Đặc khu kinh tế, Khu thương mại tự do khi được cấp thẩm quyền chấp thuận và đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo quy định.

Tầm nhìn đến năm 2045, Khu kinh tế Vân Phong phấn đấu trở thành cực tăng trưởng chiến lược của Khánh Hòa, hạt nhân kinh tế biển của vùng. Địa phương ưu tiên tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường; gắn phát triển với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt ra 10 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển Khu kinh tế Vân Phong gắn với mục tiêu “thập niên nâng tầm phát triển.”

Đặc biệt, địa phương đang tích cực tham mưu, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế đặc thù mới cho Khu kinh tế Vân Phong theo định hướng của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

Danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2045, bảo đảm bám sát định hướng phát triển 04 trụ cột về công nghiệp, năng lượng, du lịch-dịch vụ, đô thị.

Khánh Hòa cũng xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án Giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để khu vực Nam Vân Phong trở thành trung tâm công nghiệp động lực.

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho biết theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa mới được điều chỉnh, tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh với 02 trục kết nối bao gồm trục Bắc-Nam, thể hiện bởi 01 hành lang kinh tế và trục Đông-Tây, thể hiện bởi 03 hành lang kinh tế; trong đó, từ vịnh Vân Phong đến Ninh Hòa theo Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 26B, liên kết với cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đã được quy hoạch, kết nối với Đắk Lắk và Tây Nguyên.

Nhà máy sửa chữa, đóng mới các loại tàu biển và gia công các kết cấu thép của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đang hoạt động tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Đây là cửa ngõ ven biển-cao nguyên phía Bắc, củng cố vai trò của Vân Phong như một trung tâm hàng hải-logistics, hỗ trợ phát triển công nghiệp và logistics ở Ninh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch và dòng chảy hàng hóa giữa duyên hải và Tây Nguyên.

Thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Khu kinh tế Vân Phong bước đầu phát huy được lợi thế, thu hút các nhà đầu tư, huy động nguồn vốn để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Kết quả này góp phần thực hiện mục tiêu Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Trong giai đoạn 2021-2025, Khu kinh tế Vân Phong thu hút tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 122.709 tỷ đồng (trong đó, vốn FDI đăng ký khoảng 3.500 tỷ đồng), đạt khoảng 82%; vốn thực hiện 55.875,3 tỷ đồng, đạt khoảng 74,5%.

Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế đóng góp thu ngân sách đạt khoảng 11.586 tỷ đồng, đạt khoảng 12,5%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 65.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 27,62% của tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đây giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 8.500 lao động./.

Mở hướng nghề nuôi biển hiện đại, bền vững ở Nam Khánh Hòa Phạm vi khu vực biển được phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao thuộc vùng biển xã Vĩnh Hải với 2.043 ha và cấp mặt nước nuôi biển theo phân cụm, trong đó 26 phân cụm có rạn san hô phải bảo tồn.