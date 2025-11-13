Khánh Hòa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Mặc dù tỉnh Khánh Hòa đã rất quyết liệt triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thế nhưng hiệu quả lại đạt chưa như kỳ vọng.

Cụ thể tính đến hết tháng 10/2025, tỉnh Khánh Hòa chỉ giải ngân được hơn 7.130 tỷ đồng trong số hơn 16.000 tỷ đồng mà Chính phủ giao, đạt tỷ lệ khoảng hơn 45%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 54,4%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố.

Điều đáng lo đó là nhiều dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công có tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp, còn vướng nhiều điểm nghẽn, trong khi thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp chủ yếu rơi vào các dự án giao thông và tái định cư một số dự án. Nguyên nhân được chỉ rõ đó là một số dự án do đang vướng công tác giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành việc bàn giao hồ sơ để tiếp tục thanh toán; chậm phê duyệt giá bồi thường… Một số dự án mới được giao vốn đang triển khai thực hiện nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết: Năm 2025 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao trên 5.000 tỷ đồng (chiếm trên 31% kế hoạch vốn) để thực hiện 17 dự án giao thông.

Đến thời điểm này, toàn bộ các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh mới giải ngân được gần 1.582 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 37,8%. So với tháng 9, số vốn giải ngân chỉ tăng hơn 312 tỷ đồng.

Để tăng tốc giải ngân vốn cho các dự án giao thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền đã yêu cầu các chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương xác định trách nhiệm, phần việc cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông.

Đồng thời, cần có phương án và giải pháp cụ thể để thực hiện các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thực hiện kết hợp đo đạc, xác lập bản đồ trích đo, kiểm đếm đất đai đồng bộ với việc xác lập hồ sơ, niêm yết công khai phương án bồi thường đất khi thu hồi.

Song song đó, cần báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để sớm có giải pháp tháo gỡ; xem xét năng lực, trách nhiệm của các nhà thầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân vùng dự án thấy rõ tính cấp thiết của dự án phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Qua đó chủ động bàn giao mặt bằng để các dự án triển khai thi công kịp thời.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, lập Tổ Công tác theo dõi, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; qua đó góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số (8,1%) như đã đề ra vào cuối năm 2025./.

