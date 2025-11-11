Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2025 về việc điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa Bộ và địa phương; giao dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023.

Quyết định nêu rõ giao bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng và tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của Bộ Công Thương và các địa phương sau sắp xếp, sáp nhập.

Cụ thể điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 77.427,175 tỷ đồng của Bộ Công Thương và 28 địa phương để bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 tương ứng của 23 địa phương.

Điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương nước ngoài năm 2025 là 5.396,587 tỷ đồng của 23 địa phương để bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của 19 địa phương.

Căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao, điều chỉnh nêu trên và nội dung Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 11/10/2025, Tờ trình số 923/TTr-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện phân bổ chi tiết dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Các bộ và địa phương liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về việc phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao bổ sung; tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn phân bổ cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (11/11/2025)./.

