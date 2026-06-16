Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới

Sau khi đi ngang ở phiên sáng, chiều nay (16/6), giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Tính đến cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 149,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 149-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh thu hẹp còn 2-3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.347 USD/ounce, tăng 30 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng trong phiên chiều 16/6 tại châu Á, khi thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran giúp giảm bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/6 tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, dù các chi tiết cụ thể chưa được công bố và lệnh ngừng bắn lâu dài vẫn tiếp tục được đàm phán.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của công ty dịch vụ tài chính Marex nhận định giá vàng trên đà tăng mạnh kể từ cuối ngày 11/6 theo những diễn biến tại Trung Đông.

Đà hưng phấn này của thị trường có thể kéo dài thêm vài ngày, đạt đỉnh vào thời điểm hai nước ký kết chính thức vào ngày 19/6./.

Giá vàng châu Á tăng phiên thứ tư liên tiếp, USD suy yếu hỗ trợ đà đi lên Giá vàng châu Á tiếp tục tăng phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh USD xuống mức thấp nhất 10 ngày và thỏa thuận Mỹ-Iran giúp giảm lo ngại rủi ro, trong khi thị trường chờ tín hiệu chính sách từ Fed.