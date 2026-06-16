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Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang dù thế giới giảm 13 USD

Thị trường vàng trong nước ổn định dù giá vàng thế giới giảm 13 USD/ounce, chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế tăng lên khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Hạnh Dung
Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang dù thế giới giảm 13 USD. (Ảnh: TTXVN)
Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang dù thế giới giảm 13 USD. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (16/6), thị trường vàng trong nước không có biến động, trong khi giá vàng thế giới giảm 13 USD.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 148 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không biến động so với chốt phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 147,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng không thay đổi.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh thu hẹp còn 2,5-3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.317 USD/ounce, giảm 13 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.165 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có điều chỉnh. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.073-26.423 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.113-26.423 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.103-26.423 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.423 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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