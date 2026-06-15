Giá vàng tại thị trường châu Á tăng hơn 2% sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Giá vàng tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 15/6, sau khi giới chức Mỹ và Iran cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Thông tin này khiến giá dầu giảm mạnh, đồng thời làm dịu bớt lo ngại về lạm phát và nguy cơ lãi suất duy trì ở mức cao.

Chiều phiên này, giá vàng giao ngay tăng 2,5% lên 4.323,29 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 9/6 và ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng 2,5% lên 4.343,80 USD/ounce.

Ngày 14/6, các quan chức Mỹ và Iran cho biết hai bên đã thống nhất một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran và mở lại eo biển Hormuz. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận này sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, giá dầu giảm hơn 4%.

Giới phân tích cho rằng giá dầu giảm và đồng USD suy yếu, xuất phát từ việc rủi ro địa chính trị hạ nhiệt cùng kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại, đang góp phần làm giảm bớt áp lực lạm phát. Sự kết hợp của các yếu tố này đang tạo động lực thuận lợi nhất cho thị trường vàng trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, xu hướng này có duy trì được hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ bền vững của thỏa thuận hòa bình.

(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Giá vàng đã giảm khoảng 20% kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026. Việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ phải duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Vàng thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do đây là tài sản không sinh lời. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đã giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12/2026 xuống còn 48%, so với mức 69% của tuần trước, sau khi thỏa thuận hòa bình được công bố.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới quyết định chính sách tiền tệ và cuộc họp báo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ vào ngày 17/6 tới. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Kevin Warsh. Thị trường phần lớn dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất.

Trong một báo cáo cùng ngày, Ngân hàng OCBC cho rằng những lo ngại về sự mất giá của tiền tệ, rủi ro tài khóa và tình trạng phân mảnh địa chính trị trên toàn cầu vẫn tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng trong dài hạn.

Ngân hàng OCBC nhận định việc áp lực lạm phát do giá năng lượng gây ra dịu bớt có thể giúp những yếu tố hỗ trợ này trở nên nổi bật hơn đối với thị trường vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 70,19 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,8% lên 1.765,40 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 3,1% lên 1.323,22 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào chiều 15/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148-150,52 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, sáng 15/6, giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm tăng 1,4% lên 4.280 USD/ounce.

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