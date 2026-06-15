Giá vàng thế giới tăng mạnh sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran

Sáng 15/6, giá vàng thế giới tăng mạnh giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.

Cụ thể, giá vàng có thời điểm tăng 1,4% lên 4.280 USD/ounce. Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng USD cũng hỗ trợ đà tăng cho giá vàng. Phiên này, đồng USD đã giảm 0,2% so với đồng yen Nhật và mất giá so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro và bảng Anh.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối 14/6 (giờ địa phương) thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Sharif cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa các bên. Theo đó, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi địa bàn, trong đó có Liban.

Thông tin trên có thể giúp giảm áp lực cho cho các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới dự kiến nhóm họp trong tuần này. Theo các chuyên gia, các cuộc đối thoại về chính sách tiền tệ sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm bớt sức ép thắt chặt để đối phó với lạm phát do năng lượng gây ra.

Dự kiến, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75% trong cuộc họp diễn ra từ ngày 15-17/6, phiên họp đầu tiên dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Hiện các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Fed cũng như kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) vào ngày 18/6 để định hình lộ trình dài hạn của dòng vốn./.

Giá vàng thế giới lao dốc tuần thứ hai liên tiếp Dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần ngày 12/6, giá vàng vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư tập trung vào nguy cơ lạm phát kéo dài và khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.

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