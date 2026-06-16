Giá vàng thế giới chạm đỉnh hơn một tuần khi kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt

Giá vàng thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp, chạm mức cao nhất trong hơn một tuần qua vào ngày 15/6 ngay sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được các điều khoản chấm dứt chiến tranh.

Động thái hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị này đã giúp thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Vào lúc 17 giờ 30 phút giờ GMT, khoảng 0 giờ 30 phút sáng 16/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 2,6% lên 4.327,82 USD/ounce, sau khi chạm mốc cao nhất kể từ ngày 5/6 vào đầu phiên giao dịch. Cùng lúc, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 2,7%, đạt mức 4.351,6 USD/ounce.

Giá vàng tăng còn được hỗ trợ nhờ chỉ số đồng USD giảm 0,2%, giúp vàng trở nên hấp dẫn và rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác.

Theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran đã ký kết một biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột. Trước đó, các báo cáo từ cả hai phía đều cho biết hai nước sẽ chính thức ký thỏa thuận này tại một buổi lễ ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 19/6.

Kể từ khi xung đột Iran bùng phát, giá vàng đã phải chịu áp lực lớn do lo ngại giá năng lượng cao và lạm phát leo thang sẽ buộc giới chức phải tăng lãi suất. Kịch bản này thường gây bất lợi cho những loại tài sản không sinh lời như vàng.

Tuy nhiên, ngay sau khi khung thỏa thuận hòa bình được công bố, giới đầu tư đã điều chỉnh giảm tỷ lệ dự báo Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026 xuống chỉ còn 58%, thấp hơn đáng kể so với mức gần 70% của tuần trước theo công cụ CME FedWatch.

Hiện tại, giới đầu tư đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 16-17/6. Đây là cuộc họp đầu tiên do tân Chủ tịch Kevin Warsh điều phối.

Chuyên gia Streible nhấn mạnh, diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ông Warsh, quan điểm của ông và những phát biểu liên quan đến lộ trình lãi suất sắp tới.

Cùng chung đà tăng với vàng, trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đã tăng 3,1% lên mức 70,09 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 3,2% lên 1.772,85 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 4,9%, chạm mốc 1.345,98 USD/ounce.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tại thị trường châu Á tăng hơn 2% sau thỏa thuận Mỹ-Iran Ngân hàng OCBC cho rằng những lo ngại về sự mất giá của tiền tệ, rủi ro tài khóa và tình trạng phân mảnh địa chính trị trên toàn cầu vẫn tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng trong dài hạn.