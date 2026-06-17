Giá vàng trong nước tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 151,8 triệu đồng

Sáng nay (17/6), thị trường vàng trong nước tăng 300.000 đồng so với chốt phiên trước, tỷ giá trung tâm cũng tăng 10 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 149,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 149,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh thu hẹp còn 2-3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.342 USD/ounce, giảm 5 USD so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.175 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.083-26.433 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.113-26.433 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.113-26.433 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.433 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của vàng thế giới, với mức tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra ngày 16/6, hiện chốt phiên giao dịch ở mức 151,5 triệu đồng/lượng.