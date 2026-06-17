Hội chợ Trung Quốc-Nam Á đạt giá trị ký kết hơn 4 tỷ USD

Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 10 đã bế mạc ngày 16/6 tại thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), với tổng giá trị các hợp đồng được ký kết vượt 27,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,07 tỷ USD), phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc với các nước Nam Á cũng như nhiều đối tác quốc tế.



Theo ban tổ chức, tổng giá trị các thỏa thuận đạt được tại hội chợ năm nay bao gồm 10,25 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) từ các dự án thương mại trong và ngoài nước, cùng 17,49 tỷ nhân dân tệ (2,57 tỷ USD) từ các dự án hợp tác đầu tư. So với kỳ hội chợ trước, giá trị các dự án thương mại tăng 20,9%, trong khi các dự án đầu tư tăng 28,5%.



Diễn ra trong 6 ngày, Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 10 thu hút sự tham gia của đại diện đến từ 68 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế.

Tổng cộng có 2.301 doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc tham dự, trưng bày nhiều sản phẩm, công nghệ và dịch vụ thuộc các lĩnh vực từ nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng đến công nghệ cao, năng lượng xanh và thương mại dịch vụ.



Một điểm nhấn đáng chú ý của kỳ hội chợ năm nay là sự mở rộng phạm vi tham gia của các doanh nghiệp quốc tế. Lần đầu tiên, các doanh nghiệp đến từ 45 quốc gia, trong đó có Đức, Brazil, Ai Cập và nhiều nền kinh tế ngoài khu vực Nam Á, tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu và thu mua sản phẩm.



Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, ông Lý Triều Vĩ, cho biết sự tham gia ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của hội chợ, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Vân Nam như một cửa ngõ giao thương giữa Trung Quốc với Nam Á và các khu vực khác trên thế giới.



Với chủ đề “Đoàn kết, phối hợp vì sự phát triển chung”, hội chợ năm nay tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng trong khu vực.

Bên cạnh các hoạt động triển lãm, sự kiện còn tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư và các chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác công nghiệp, thương mại dịch vụ và phát triển bền vững.



Qua 10 kỳ tổ chức, Hội chợ Trung Quốc-Nam Á đã trở thành một trong những diễn đàn kinh tế-thương mại quan trọng giữa Trung Quốc và các nước Nam Á, đồng thời là nền tảng thúc đẩy giao lưu kinh tế, đầu tư và hợp tác khu vực trong bối cảnh các nền kinh tế đang tìm kiếm động lực tăng trưởng và mở rộng liên kết thương mại./.

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