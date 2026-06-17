Xuất siêu nông lâm thủy sản trên 7 tỷ USD trong hơn 5 tháng đầu của năm 2026

Tại buổi họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 17/6, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết 5 tháng đầu của năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 29,82 tỷ USD, nhập khẩu trên 22 tỷ USD. Điều này góp phần đưa Việt Nam xuất siêu nông lâm thủy sản trên 7 tỷ USD.

Theo báo cáo, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 5/2026 của Việt Nam ước đạt 6,46 tỷ USD (tăng 1% so với tháng 2025 và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 5 tháng đầu của năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 29,82 tỷ USD (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước).

Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc chiếm 20,8%; Mỹ 18,8%; Nhật Bản 6,9%. Đây là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính lớn nhất của Việt Nam.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 5/2026 của Việt Nam ước đạt 4,73 tỷ USD (giảm 5,6% so với tháng trước nhưng tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 22 tỷ USD (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả trên giúp cán cân thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam tháng 5/2026 ước đạt thặng dư 1,73 tỷ USD (tăng 25% so với tháng trước nhưng giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2025).

Nông sản. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, giải phóng nguồn lực đất đai và tài nguyên; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành từ 3,7-4% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73-74 tỷ USD trong năm 2026.

Để thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, ông Nguyễn Văn Long - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Tính đến ngày 12/6, hệ thống đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, quản lý 919 lô hàng của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Riêng đối với sầu riêng, đến ngày 10/5/2026 đã có 3 container của các doanh nghiệp xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc với nhiều doanh nghiệp để dự kiến từ ngày 1/7/2026 mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè. Trong đó, có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như Thaibinh Seed, Lộc Trời, Masan, Dabaco, Thiên Vương, Doveco, Nafoods cùng các doanh nghiệp chè tại Thái Nguyên.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ được công bố từ ngày 26/12/2025 và hiện đang vận hành ổn định trên nền tảng (2 trang web: https://traceviet.mae.gov.vn/và https://txng.mae.gov.vn/), đồng thời phát triển ứng dụng cài đặt trên điện thoại để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thuận tiện tham gia.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đồng loạt triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên phạm vi cả nước. Đồng thời, bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng bảo đảm kết nối, liên thông và xác thực dữ liệu; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, chuẩn dữ liệu và cơ chế chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ mở rộng truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng nông sản chủ lực phục vụ quản lý chuỗi, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tăng cường tập huấn cho địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất; phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy kết nối, công nhận dữ liệu truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để thống nhất, kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với các hệ thống, nền tảng quốc gia theo quy định./.

Doanh nghiệp nông nghiệp chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh Thay vì coi ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) là áp lực, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đang xem đây là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị lâu dài cho toàn chuỗi ngành hàng.