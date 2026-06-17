Tỉnh Gia Lai kỳ vọng trở thành thủ phủ ngành chăn nuôi của quốc gia

Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 6-6,5%/năm; đến năm 2030, giá trị sản xuất đạt khoảng 32,4 nghìn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), chiếm khoảng 38,57% trong cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, đóng góp khoảng 7,5-8% GRDP của tỉnh và tạo việc làm ổn định cho trên 20.000 lao động; nâng tổng đàn lên 860.000 con bò, 5 triệu con lợn và 22 triệu con gia cầm.

Tỉnh cũng hướng tới 100% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chăn nuôi công nghệ cao, giết mổ tập trung và chế biến sâu sản phẩm.

Theo thống kê, trong năm 2025 đàn vật nuôi chủ lực của tỉnh tăng cả về số lượng tổng đàn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng; trong đó, đàn bò đạt trên 793.000 con, tăng 14,6% so với năm 2020, chiếm khoảng 12,9% tổng đàn và đứng đầu cả nước; đàn lợn (không kể lợn con chưa tách mẹ) đạt 1,6 triệu con, tăng 54% so với năm 2020, chiếm khoảng 5,3% tổng đàn và xếp thứ 2 cả nước; đàn gia cầm đạt trên 18.000 nghìn con, tăng 49,5% so với năm 2020, chiếm khoảng 3,6% và đứng thứ 20 cả nước.

Những trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã thu hút 308 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, với tổng diện tích gần 11.700ha và tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 57.149 tỷ đồng.

Trong số này, 200 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 31.186 tỷ đồng; 75 dự án đã đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư gần 12.870 tỷ đồng. 108 dự án đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 26.000 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho hàng loạt dự án chăn nuôi trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 1.500 tỷ đồng.

Toàn bộ các dự án này hướng đến xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, lợn nọc, lợn hậu bị theo mô hình công nghệ khép kín, hiện đại.

Điều này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của lĩnh vực chăn nuôi tại Gia Lai đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn vào nông nghiệp công nghệ cao và mô hình kinh tế tuần hoàn.

“Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ con giống, chăn nuôi thương phẩm đến giết mổ và chế biến sâu nhằm nâng giá trị gia tăng và kiểm soát chất lượng đồng bộ.

Bên cạnh đó, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực còn thiếu như nhà máy thức ăn chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sâu, sản xuất thuốc thú y và vaccine.

Đồng thời, quy hoạch 35.000ha vùng nguyên liệu bắp và thúc đẩy phát triển nhà máy thức ăn chăn nuôi để giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài” ông Diệp cho biết thêm./.

Gia Lai chấp thuận đầu tư loạt dự án chăn nuôi hơn 1.500 tỷ đồng Toàn bộ các dự án chăn nuôi với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, kéo dài 50 năm, hướng đến xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình công nghệ khép kín, hiện đại.

​