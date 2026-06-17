Trái cây Việt ngày càng phủ sóng thị trường Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, từ các vùng trồng nhiệt đới thuộc khu vực Đông Nam Á đến hệ thống phân phối rộng khắp tại Trung Quốc, dòng chảy thương mại trái cây đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với sự hiện diện ngày càng rõ nét của sản phẩm từ các nước ASEAN. Trong đó, trái cây Việt Nam nổi lên như một trong những nguồn cung quan trọng và được thị trường Trung Quốc đón nhận tích cực.

Tại các địa phương như Quảng Tây, Vân Nam và Trùng Khánh, nhiều loại trái cây nhiệt đới nhập khẩu từ ASEAN như sầu riêng, măng cụt, nhãn, xoài, dứa đang xuất hiện ngày càng phổ biến tại hệ thống chợ đầu mối, siêu thị và các kênh phân phối hiện đại. Đáng chú ý, trái cây Việt Nam như thanh long, xoài, chôm chôm và sầu riêng đang mở rộng độ phủ, góp phần làm phong phú nguồn cung tại thị trường tiêu dùng quy mô lớn này.

Sự gia tăng về chủng loại đi kèm với xu hướng giảm giá bán lẻ của nhiều loại trái cây nhiệt đới nhập khẩu, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Trung Quốc.

Các nhà phân phối cho biết cạnh tranh nguồn cung, cùng với việc cải thiện chuỗi logistics và thông quan, đã góp phần đưa giá nhiều mặt hàng về mức hợp lý hơn so với các năm trước.

Một tiểu thương tại khu chợ đầu mối ở Nam Ninh (Nanning) cho biết sự đa dạng của nguồn hàng, trong đó có trái cây từ Việt Nam, giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn về chất lượng và mức giá, đồng thời thúc đẩy sức mua ổn định ngay cả trong mùa cao điểm.

Động lực quan trọng thúc đẩy dòng chảy thương mại này đến từ việc triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và quá trình nâng cấp Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.

Các cơ chế này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn về thuế quan, tiêu chuẩn kiểm dịch và thủ tục thông quan, giúp trái cây ASEAN tiếp cận thị trường Trung Quốc nhanh và ổn định hơn.

Tại Vân Nam, việc áp dụng giấy chứng nhận xuất xứ theo RCEP đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí nhập khẩu, đồng thời tăng hiệu quả chuỗi cung ứng. Cơ quan hải quan địa phương cho biết thời gian qua, số lượng doanh nghiệp sử dụng ưu đãi thuế quan trong nhập khẩu trái cây từ ASEAN tăng mạnh, góp phần mở rộng quy mô thương mại nông sản.

Cùng với chính sách, hạ tầng logistics cũng đóng vai trò then chốt. Các tuyến vận tải như đường sắt Trung Quốc-Lào, hành lang logistics xuyên biên giới và hệ thống kho lạnh hiện đại đã rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, giúp trái cây giữ được độ tươi và chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.

Với quy mô thị trường tiêu dùng lớn của Trung Quốc và tiến trình hội nhập sâu hơn trong khuôn khổ Trung Quốc-ASEAN, đặc biệt là nâng cấp hiệp định thương mại tự do, trái cây ASEAN nói chung và sản phẩm từ Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng nông sản khu vực./.

Sầu riêng Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc Theo các chủ cửa hàng và người dân ở Bắc Kinh, sầu riêng Việt Nam đang "ghi dấu ấn" tại thị trường Trung Quốc và ngày càng được nhiều người tiêu dùng ở quốc gia tỷ dân này yêu thích.