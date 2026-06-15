Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển và hợp tác thực chất

Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác về đường sắt, thương mại, đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu nhân dân.

Sáng 15/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai Thủ tướng sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung-Việt trên các cương vị công tác khác nhau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường tin cậy chiến lược; thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là hợp tác đường sắt; phát triển thương mại cân bằng, bền vững; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đường sắt, thương mại, đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ bảo đảm thành công Năm APEC 2026 tại Trung Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mỗi nước./.