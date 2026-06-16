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Giá vàng ngày 16/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (16/6) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý.

Vàng bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp, chạm mức cao nhất trong hơn một tuần qua vào ngày 15/6 ngay sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được các điều khoản chấm dứt chiến tranh.

Động thái hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị này đã giúp thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Vào lúc 17 giờ 30 giờ GMT, khoảng 0 giờ 30 sáng 16/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 2,6% lên 4.327,82 USD/ounce, sau khi chạm mốc cao nhất kể từ ngày 5/6 vào đầu phiên giao dịch. Cùng lúc, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 2,7%, đạt mức 4.351,6 USD/ounce.

Giá vàng tăng còn được hỗ trợ nhờ chỉ số đồng USD giảm 0,2%, giúp vàng trở nên hấp dẫn và rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác.

Theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran đã ký kết một biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột. Trước đó, các báo cáo từ cả hai phía đều cho biết hai nước sẽ chính thức ký thỏa thuận này tại một buổi lễ ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 19/6.

Kể từ khi xung đột Iran bùng phát, giá vàng đã phải chịu áp lực lớn do lo ngại giá năng lượng cao và lạm phát leo thang sẽ buộc giới chức phải tăng lãi suất. Kịch bản này thường gây bất lợi cho những loại tài sản không sinh lời như vàng.

Cùng chung đà tăng với vàng, trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đã tăng 3,1% lên mức 70,09 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 3,2% lên 1.772,85 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 4,9%, chạm mốc 1.345,98 USD/ounce.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

vang-phu-quy.png
(Vietnam+)
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