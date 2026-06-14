Tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ 4 ngân hàng lớn của Iran

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Hội đồng Điều phối Ngân hàng Iran ngày 14/6 cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công mạng làm gián đoạn hoạt động của 4 ngân hàng lớn tại nước này, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và khắc phục sự cố.

Thông báo nêu rõ vụ tấn công nhằm vào hệ thống hạ tầng liên lạc dùng chung của Ngân hàng Quốc gia Iran (Bank Melli), Ngân hàng Tejarat, Ngân hàng Saderat và Ngân hàng Phát triển Xuất khẩu Iran.

Sự cố đã gây ảnh hưởng tạm thời đến một số dịch vụ ngân hàng trong khi các nhóm kỹ thuật tiến hành các biện pháp bảo mật và khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, Hội đồng Điều phối Ngân hàng Iran khẳng định không ghi nhận hiện tượng truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng và không có thông tin nào bị xóa hoặc thất thoát. Các nỗ lực khôi phục đang được triển khai nhằm sớm đưa các dịch vụ trở lại hoạt động bình thường.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với nguy cơ tấn công mạng gia tăng nhằm vào hạ tầng trọng yếu của nước này. Trong những năm gần đây, nhiều cơ sở năng lượng, giao thông, tài chính và dịch vụ công của Iran từng trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Giới chuyên gia nhận định các hệ thống tài chính-ngân hàng hiện là một trong những mục tiêu ưu tiên trong các cuộc đối đầu trên không gian mạng do có vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh tế và đời sống dân cư.

Việc tấn công hạ tầng liên lạc dùng chung của nhiều ngân hàng cùng lúc cho thấy xu hướng các cuộc tấn công mạng ngày càng tập trung vào những mắt xích có khả năng gây ảnh hưởng trên diện rộng.

Đến nay, phía Iran chưa công bố nguồn gốc hoặc tổ chức đứng sau vụ tấn công mạng nói trên. Các cơ quan chức năng đang điều tra và đánh giá mức độ thiệt hại của sự cố./.

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