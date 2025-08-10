Xã hội

Giao thông

Vietravel Airlines muốn nâng quy mô đội tàu bay lên 10 chiếc trong năm nay

Vietravel Airlines phấn đấu tăng trưởng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc, tập trung đồng nhất đội tàu bay Airbus A321/A320 ngay trong những tháng còn lại của năm nay.

Việt Hùng
Hãng hàng không Vietravel Airlines vừa đón thêm tàu bay Airbus A320. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hãng hàng không Vietravel Airlines vừa đón thêm tàu bay Airbus A320. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hãng hàng không Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu bay và mở rộng các đường bay nội địa cũng như đường bay quốc tế.

Cụ thể, trong 6 tháng cuối năm, Vietravel Airlines phấn đấu tăng trưởng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc, tập trung đồng nhất đội tàu bay Airbus A321/A320; kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế; tiếp tục phát triển đồng nhất dịch vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Về hoạt động khai thác, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa, khai thác trở lại đường bay Hà Nội-Nha Trang.

Song song đó, Hãng cũng thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội-An Huy (Trung Quốc) từ tháng 10/2025.

Theo thống kê từ Vietravel Airlines, trong 6 tháng đầu năm nay, Hãng đã thực hiện 2.209 chuyến bay với tổng lượt khách đạt 400.000 hành khách, hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 88%, chỉ số đúng giờ (OTP) đạt 87% và 100% chuyến bay được thực hiện an toàn tuyệt đối.

Cũng trong 6 tháng vừa qua, Vietravel Airlines không chỉ thành công nâng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng mà còn chính thức sở hữu 3 tàu bay riêng. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn là minh chứng cho khát vọng và tiềm lực vững vàng, tạo bệ phóng vững chắc để Vietravel Airlines vươn mình, khẳng định vị thế trong ngành Hàng không Việt Nam và khu vực Đông Nam Á./.

(Vietnam+)
#Vietravel Airlines #đội tàu bay #đường bay quốc tế #Tập đoàn T&T #chuyến bay
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục