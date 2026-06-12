Chính trị

Hướng dẫn đánh giá hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị

Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW hướng dẫn đánh giá định kỳ hằng quý cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đảm bảo công khai và minh bạch.

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Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đối tượng đánh giá định kỳ hàng quý gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị theo phân cấp quản lý; Các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng phù hợp với yêu cầu quản lý cán bộ.

Đối với cá nhân thành viên cấp ủy của các tổ chức đảng không tham gia công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị thì không bắt buộc thực hiện đánh giá, xếp loại hằng quý; có thể tiến hành đánh giá, xếp loại theo định kỳ 6 tháng hoặc cuối năm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Quy trình đánh giá gồm 5 bước: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả sản phẩm hằng quý; Cá nhân tự chấm điểm, đánh giá và đề xuất mức xếp loại; Nhận xét, đánh giá và đề xuất mức xếp loại của cấp có thẩm quyền; Quyết định mức xếp loại; Thông báo và lưu trữ kết quả. Kết quả xếp loại hằng quý được dùng để xếp loại cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Tổ chức Trung ương #đánh giá định kỳ hằng quý #cán bộ lãnh đạo
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