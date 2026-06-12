Lâm Đồng: Xây tặng 100 mái ấm nghĩa tình quân-dân, nhà đại đoàn kết

Ngày 12/6, tại xã Hải Ninh (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà Tình nghĩa quân-dân, nhà Đại đoàn kết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đây là căn nhà đầu tiên được khởi công trong chương trình xây 100 nhà Tình nghĩa quân-dân, nhà Đại đoàn kết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai từ nay đến hết năm 2026.

Thực hiện chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sẽ xây 100 căn nhà tặng gia đình cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chương trình xây dựng nhà được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 triển khai xây dựng và hoàn thành 38 căn trước tháng 9/2026, giai đoạn 2 triển khai xây dựng và hoàn thành 62 căn trong tháng 12/2026.

Thượng tá Hoàng Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân-dân, nhà đại đoàn kết mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Những ngôi nhà được xây là thể hiện tình cảm, trách nhiệm và gắn kết giữa lực lượng vũ trang tỉnh nhà với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Công trình là sự thể hiện truyền thống "tương thân tương ái," "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Căn nhà đầu tiên khi hoàn thành sẽ được dành tặng gia đình Đại úy Mai Duy Mến, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 812, gặp khó khăn về nhà ở.

Đại úy Mai Duy Mến là sỹ quan trẻ, trong quá trình công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, sáng tạo, cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy đại đội lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà đại đoàn kết của đồng bào Bru-Vân Kiều Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bản Dốc Mây, (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) có 8 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng được khánh thành, giúp đồng bào Bru-Vân Kiều đón Tết vui tươi.

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