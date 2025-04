Đắk Lắk: Tặng nhà đại đoàn kết cho người dân vùng biên huyện Ea Súp

Trong quá trình xây dựng tuyến đê ngầm bờ biển Hội An, xác một con tàu bằng gỗ dài khoảng 15m, rộng 3m đã trồi lên khỏi mặt nước biển, khu vực phường Cẩm An, thành phố Hội An.