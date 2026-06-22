Dự án sửa đổi 10 luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 159/NQ-CP ngày 20/6/2026 về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường vào Chương trình Kỳ họp không thường lệ năm 2026 của Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (gọi tắt là dự án Luật) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự án Luật theo đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung dự án Luật vào Chương trình Kỳ họp không thường lệ năm 2026 của Quốc hội (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2026) và đồng thời cho ý kiến về dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng dự án Luật; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, báo cáo đề xuất.

Dự án Luật để sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Thú y; Luật Thủy sản; Luật Thủy lợi; Luật Đê điều; Luật Tài nguyên nước; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Địa chất và khoáng sản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các nội dung sửa đổi lần này không chỉ hướng đến mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh mà còn nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc đẩy mạnh phân cấp cho địa phương đi đôi với đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Nếu được Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, dự án luật sửa đổi sẽ góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn pháp lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn tới./.

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