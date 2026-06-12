World Cup 2026: Mỹ cảnh giác trước nguy cơ xảy ra tấn công kiểu con sói đơn độc

Ngày 11/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin, người phụ trách an ninh cho Vòng chung kết World Cup 2026 tại nước này, khẳng định các trận đấu diễn ra tại 11 thành phố đăng cai của Mỹ sẽ “rất an toàn,” dù vẫn lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công kiểu “con sói đơn độc,” đặc biệt là ở các khu vực công cộng.

Phát biểu trên chương trình “Fox and Friends,” Bộ trưởng Mullin thừa nhận không thể kiểm soát được mọi tình huống bất ngờ như tấn công kiểu “con sói đơn độc.”

Ông thể hiện quan ngại về an toàn cho người hâm mộ ở “vùng đệm” - khu vực họ tập trung trước khi đi qua hàng rào an ninh. Do đó, các lực lượng thực thi pháp luật địa phương và cấp bang sẽ tăng cường hiện diện tại các khu vực đó để đảm bảo an toàn cho đám đông.

Ông Mullin khẳng định các trận đấu diễn ra tại Mỹ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico với 48 đội tuyển tham dự. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia, dự kiến thu hút hơn 5 triệu người tham gia. Theo kế hoạch sẽ có 78 trận đấu diễn ra tại Mỹ./.

World Cup 2026: Giấc mơ sân nhà và những phép thử của tuyển Mỹ ​ Ngày 12/6, tuyển Mỹ mở màn World Cup 2026 gặp Paraguay, sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng, sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ mang theo kỳ vọng lớn của người hâm mộ.

​