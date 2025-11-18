ACFTA 3.0 tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc

Quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang ở “giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử," với nhiều lĩnh vực mới nổi tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn trong thời gian tới.

Đây là nhận định của ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN, đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc bên lề Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc đang diễn ra tại tỉnh Phúc Kiến.

Theo Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn, Trung Quốc và ASEAN thời gian gần đây đã thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới, đặc biệt là kinh tế số, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo (AI). Các cơ quan hoạch định chính sách hai bên thời gian qua đã tăng cường trao đổi và xây dựng nhiều chương trình hợp tác mới, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông nhấn mạnh: “Thông qua công tác lập quy hoạch chung, hai bên có thể xác định rõ những điểm giao thoa lợi ích và tìm ra phương thức hợp tác phù hợp, từ đó hình thành các động lực phát triển mới cho giai đoạn tới."

Đánh giá về tổng thể quan hệ song phương, Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn cho rằng: “Có thể nói, quan hệ hợp tác Trung Quốc-ASEAN đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất trong hơn 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại." Mức độ tin cậy chính trị giữa hai bên tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi cấp cao.

Trong năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) và Thủ tướng Lý Cường đã có các chuyến thăm cấp cao đến nhiều nước ASEAN, thể hiện ưu tiên cao của lãnh đạo Trung Quốc đối với khu vực.

Về lĩnh vực kinh tế-thương mại, Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn cho biết Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau trong 5 năm liên tiếp. Trung Quốc cũng là một trong những nguồn đầu tư quan trọng vào các nước thành viên ASEAN.

Trong lĩnh vực giao lưu nhân văn, hoạt động đi lại hai chiều phục hồi nhanh chóng so với trước đại dịch COVID-19. Ví dụ, lượng du học sinh ASEAN tại Trung Quốc đã vượt mốc trước đại dịch, đạt hơn 200.000 người. Bên cạnh đó, chính sách thị thực mới của Trung Quốc dành cho công dân ASEAN cũng góp phần làm tăng mạnh lượng khách du lịch hai chiều.

Đề cập đến Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0 (ACFTA 3.0) vừa được hai bên ký kết, ông Sử Trung Tuấn cho rằng hiệp định này sau khi được phê chuẩn và đi vào thực thi sẽ tạo thêm cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Theo ông, ACFTA 3.0 bổ sung nhiều quy định mới trong các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, thương mại và các ngành công nghiệp mới nổi như kinh tế xanh, kinh tế số, AI...

Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn nêu rõ: “ACFTA 3.0 sẽ giúp hai bên tăng cường tính tương thích trong chính sách và thể chế, mở rộng hợp tác thực chất và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án mới." Ông cho rằng với những điều chỉnh và bổ sung trong phiên bản 3.0, hiệp định sẽ góp phần đáng kể vào việc xây dựng môi trường hợp tác ổn định, minh bạch và phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Về triển vọng hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn nhận định với nền tảng chính trị ổn định, quan hệ kinh tế-thương mại ngày càng sâu rộng và hoạt động giao lưu nhân dân sôi động, hợp tác Trung Quốc-ASEAN sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trong thời gian tới. Ông khẳng định hai bên có đủ điều kiện để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, nhất là kinh tế số và AI, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của khu vực./.

