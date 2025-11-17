ASEAN-Trung Quốc là mô hình hợp tác thành công nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 17/11, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN (ACC), phối hợp với chính quyền tỉnh Phúc Kiến tổ chức khai mạc Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2025 tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2025 giới thiệu những thành tựu đáng chú ý của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc, tạo nền tảng chiến lược cho đối thoại chính sách, hợp tác thực tiễn và giao lưu nhân văn, đồng thời huy động trí tuệ và sức mạnh để xây dựng một cộng đồng ASEAN-Trung Quốc gắn kết hơn.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Thư ký ACC Sử Trung Tuấn đã điểm lại những thành tựu Trung Quốc và ASEAN đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua; khẳng định tình hình toàn cầu hiện nay đang diễn biến phức tạp và bất ổn, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang tác động nghiêm trọng đến trật tự kinh tế và thương mại quốc tế, làm suy yếu tiến trình và sự thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN Sử Trung Tuấn phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo ông, những biến động phức tạp của môi trường bên ngoài không phải là rào cản cho hợp tác, mà là những cơ hội chiến lược cho Trung Quốc và ASEAN tập trung nỗ lực hướng nội và nâng cao năng lực.

Chỉ cần Trung Quốc và ASEAN đoàn kết, hai bên có thể đóng góp một giải pháp Trung Quốc-ASEAN cho một thế giới đầy biến động, đồng thời kiến tạo một tương lai cởi mở và thịnh vượng hơn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới.

Ông Sử Trung Tuấn cho rằng Trung Quốc và ASEAN phải lấy sự liên kết chiến lược làm nguyên tắc chỉ đạo và cùng nhau vạch ra kế hoạch phát triển; duy trì sự cởi mở và hội nhập làm nguyên tắc chỉ đạo và cùng nhau theo đuổi sự hợp tác cùng có lợi; ưu tiên phát triển theo hướng đổi mới và chia sẻ lợi ích của khoa học và công nghệ; tập trung vào việc điều chỉnh chính sách và thảo luận về việc học hỏi lẫn nhau trong quản trị; tận dụng giao lưu nhân văn như một cầu nối để cùng nhau xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa nhân dân hai bên...

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (giữa) phát biểu tại Phiên đối thoại chuyên đề cấp cao với tư cách diễn giả. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại Phiên đối thoại chuyên đề cấp cao với tư cách diễn giả, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết trong những năm qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc đã duy trì đà phát triển tích cực, đóng góp vào bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực.

Quan hệ ASEAN-Trung Quốc cũng là một trong những mối quan hệ năng động và toàn diện nhất của ASEAN. Trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, hai bên cần tiếp tục duy trì đà hợp tác tích cực, với một số định hướng như sau.

Thứ nhất, triển khai cụ thể, thực chất các quyết định và thỏa thuận của lãnh đạo hai bên; tăng cường ứng phó các vấn đề đang nổi lên như tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, với hy vọng Trung Quốc tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cùng ASEAN thúc đẩy các chuẩn mực ứng xử.

Thứ hai, tăng cường thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực, du lịch và giao lưu nhân dân, trong đó cần triển khai hiệu quả Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc phiên bản 3.0 (ACFTA 3.0).

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối chiến lược giữa ASEAN-Trung Quốc trước hết là kết nối mềm, nhất là trong triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với mục tiêu phát triển 100 năm của Trung Quốc đến giữa thế kỷ này; phát triển hạ tầng kết nối ASEAN-Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt và đường bộ; thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm chung; tăng cường trao đổi về công nghệ xanh và chuyển đổi số.

Thứ tư, duy trì đối thoại, củng cố lòng tin, nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn chung về hòa bình, an ninh và phát triển; triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), và hài hòa lợi ích chính đáng của các bên.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng chia sẻ một số chính sách của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp như hiện nay.

Một là, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Hai là, Việt Nam đã triển khai cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo động lực bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh và bền vững. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục đi sâu cải cách mở cửa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Để thực hiện điều này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết và chính sách quan trọng về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân; về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật; về tiếp tục đi sâu hội nhập quốc tế, cung cấp khuôn khổ pháp lý và định hướng chiến lược, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy đổi mới sáng tạo.

Ba là, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức được xem là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới. Theo đó, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp.

Bốn là, Việt Nam đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển, với mục tiêu nâng cao thực sự chất lượng cuộc sống của người dân, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến (Trung Quốc) Chu Tổ Dực phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

ASEAN và Trung Quốc có vị trí láng giềng gần gũi và có mối quan hệ hữu nghị lâu dài. Dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo hai bên, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn phát triển mới chất lượng cao, với sự hợp tác toàn diện phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Việc ký kết Nghị định thư Nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN 3.0 đã tạo ra động lực mới cho việc mở rộng và nâng cấp hợp tác kinh tế và thương mại, trong khi “Thị thực ASEAN” do Trung Quốc khởi xướng đã tiếp thêm sinh lực cho giao lưu nhân văn giữa hai bên.

Quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã trở thành mô hình hợp tác khu vực sôi động và thành công nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.



