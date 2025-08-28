Tăng cường hợp tác truyền thông ASEAN-Trung Quốc trong kỷ nguyên AI

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 27/8, “Đối thoại truyền thông ASEAN - Trung Quốc về kỷ nguyên AI” được tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều đại diện truyền thông cấp cao và chuyên gia học thuật từ Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tập trung thảo luận và đối thoại về chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như tìm hiểu sự phát triển đổi mới của truyền thông trong kỷ nguyên AI.



Hiện nay, AI đang trở thành động lực quan trọng cho cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi công nghiệp mới. AI và các công nghệ số khác liên quan đến AI đang nhanh chóng thâm nhập vào các ngành công nghiệp.

Làm thế nào để thúc đẩy phát triển sáng tạo truyền thông thông qua “sự dẫn dắt” của AI đã trở thành tiêu điểm quan tâm của truyền thông các nước.



Đại diện Thông tấn xã Campuchia Yea Chenda Khantey cho rằng AI không chỉ là một xu hướng công nghệ, mà còn là cầu nối mở ra những triển vọng mới và là đối tác mạnh mẽ trong việc thúc đẩy truyền thông xã hội.

Campuchia và Trung Quốc có triển vọng hợp tác rộng mở trong lĩnh vực AI và truyền thông. Hai bên có thể xây dựng một không gian thông tin gần gũi hơn và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ.



Theo nhà báo cao cấp Cheong Chiew Yen của Tinh Châu nhật báo (Sin Chew Daily), tờ báo tiếng Trung hàng đầu ở Malaysia, đối với ngành báo chí truyền thông, công nghệ AI mang lại những cơ hội lớn như nâng cao hiệu suất và đổi mới ngành nghề, nhưng cũng mang lại những thách thức như rủi ro về nội dung.

Nhà báo cao cấp Cheong Chiew Yen khẳng định: “Độ tin cậy của tin tức phải luôn nằm trong tay các nhà báo. AI không bao giờ có thể thay thế trách nhiệm xác minh sự thật của nhà báo.”



Theo ông Vương Vĩ Thần (Wang Weichen), Phó Giám đốc Trung tâm tích hợp truyền thông, Phân xã tại Quảng Tây của hãng tin tức Trung Quốc (China News Service), hiện nay, AI đang định hình lại chuỗi sản xuất truyền thông.

Đối với truyền thông được AI hỗ trợ, việc “hiểu công nghệ AI” cũng quan trọng như việc “hiểu các phương thức truyền thông.” Điều này đòi hỏi người làm báo phải nắm bắt công nghệ mà không quên mục đích ban đầu là cung cấp dịch vụ thông tin cho độc giả.

Với phương châm “phục vụ là trên hết,” những người làm truyền thông phải ghi lại thời đại một cách trung thực, lan tỏa và phục vụ độc giả.



Trong khi đó, đề cập đến những rủi ro, thách thức của truyền thông trong thời đại công nghệ AI đang ngày càng phát triển, ông Liêu Lăng Phong (Liao Lingfeng) – lãnh đạo Trung tâm Sáng tạo AI Truyền hình Vệ tinh Quảng Tây thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Tây - cho biết cần cảnh giác với những rủi ro lạm dụng công nghệ AI, bao gồm thông tin sai lệch, tranh chấp bản quyền và sự phụ thuộc vào sáng tạo.



Ông Liêu Lăng Phong cũng cho rằng Trung Quốc và ASEAN có thể cùng nhau triển khai hợp tác trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như cùng phát triển “Hệ thống AI đa ngôn ngữ ASEAN - Trung Quốc,” hợp tác xây dựng Dự án Truyền thông Văn hóa AI giữa ASEAN và Trung Quốc, hợp tác đào tạo nhân tài...

Ngoài ra, hai bên có thể cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái truyền thông thông minh cởi mở và toàn diện thông qua hợp tác công nghệ và hợp tác quản trị để đạt được sự phát triển bền vững.



Trong khi đó, Viện Trưởng Viện Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Quảng Tây Vương Sĩ Dũng (Wang Shiyong) cho biết, đối với báo chí truyền thông, AI vừa là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ vừa có sức mạnh tái thiết mang tính đột phá.

Nó không chỉ mang lại những bước nhảy vọt về hiệu quả và đổi mới hình thức, mà còn đặt ra những vấn đề đạo đức mang tính khuôn mẫu và những thách thức về lý luận.

Truyền thông chính thống trong “thời đại truyền thông thông minh” nên nỗ lực kết hợp chặt chẽ “năng lực tin tức” với “trí tuệ nhân tạo,” nhằm nâng cao hơn nữa chiều sâu, độ chính xác và phạm vi của các bản tin./.

