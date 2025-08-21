AIBD 2025: Thúc đẩy chiến lược truyền thông thời đại số

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong các ngày từ 19-21/8, Cục Quan hệ Công chúng (PRD) thuộc Chính phủ Thái Lan chủ trì tổ chức Hội nghị toàn thể (Đại hội đồng) lần thứ 23 của Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (AIBD).

Sự kiện quy tụ hàng chục cơ quan truyền thông của tổ chức truyền thông hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài truyền hình Việt Nam (VTV).



Với chủ đề “Truyền thông vì Con người, Hòa bình và Thịnh vượng,” Hội nghị toàn thể AIBD năm 2025 muốn nêu bật sứ mệnh cốt lõi của tổ chức ra đời năm 1977 này là thúc đẩy ngành truyền thông phát triển bằng trách nhiệm và sự sáng tạo, đặc biệt trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò quan trọng.



Tại cuộc họp của Nhóm Hoạch định Chiến lược (SPT), xem xét dự thảo Kế hoạch Chiến lược AIBD 2025–2029, các đại biểu đã đề cập các phương thức tăng cường vai trò của truyền thông trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thảo luận các cơ cấu quản trị mới nhằm đảm bảo ngành công nghiệp này vẫn có sức chống chịu và thích ứng với các xu hướng toàn cầu đang thay đổi.

Điểm nhấn chính của SPT là xem xét việc thành lập các ủy ban chỉ đạo mới về Nội dung - hướng đến việc sản xuất nội dung chất lượng cao, tạo doanh thu, đáp ứng nhu cầu của khán giả thời đại kỹ thuật số; Công nghệ mới nổi - tập trung vào việc tận dụng các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như AI, để nâng cao hoạt động và hiệu quả truyền thông; và Phát triển bền vững - chuyên tâm phát triển các chiến lược tài chính và môi trường bền vững nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cho ngành truyền thông.

Đây được xem là những những yếu tố sẽ đóng vai trò trọng tâm trong việc thúc đẩy chiến lược tương lai của AIBD.



Tại cuộc họp Ban Điều hành (EXBO), do Tổng Giám đốc PRD Sudruetai Lertkasem chủ trì, các đại biểu đã xem xét lại định hướng và chiến lược của AIBD, cân nhắc bối cảnh truyền thông đang phát triển nhanh chóng do công nghệ và hành vi thay đổi của người tiêu dùng.



Sự quy tụ của các đài truyền hình, chuyên gia truyền thông và các nhà hoạch định chính sách tại Hội nghị toàn thể AIBD lần thứ 23 được coi là diễn đàn quốc tế quan trọng để những người trong ngành truyền thông chia sẻ và thiết lập mạng lưới hợp tác, đặc biệt là trong môi trường truyền thông sôi động hiện nay.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thái Lan, bà Trần Thái Hà, chuyên viên chính Trung tâm hợp tác quốc tế Đài truyền hình Việt Nam, cho biết: “Ngoài việc được tham dự một diễn đàn quốc tế có tầm vóc về lĩnh vực phát thanh – truyền hình, tôi đã có dịp kết nối với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến từ các đài truyền hình công của nhà nước cũng như các đối tác trong lĩnh vực đào tạo và hợp tác quốc tế. Tôi hy vọng rằng những trải nghiệm và mối quan hệ này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác quốc tế cho Đài Truyền hình Việt Nam, đặc biệt là tận dụng các khuôn khổ đào tạo sẵn có của AIBD để góp phần nâng cao chất lượng chương trình phát sóng.”



Tại phiên họp toàn thể AIBD ngày 20/8, bà Sudruetai Lertkasem, Tổng Giám đốc PRD, đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng AIBD (AIBD GC) nhiệm kỳ 2025-2027.

Chủ tịch Đại hội đồng AIBD là chức vụ cao nhất trong số các thành viên AIBD, với thẩm quyền và trách nhiệm là đại diện chính của Đại hội đồng, chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng, hỗ trợ sứ mệnh của AIBD và thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức thành viên.

Đại hội đồng cũng nhất trí tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 51 tại Maldives vào tháng 5/2026.



Bên lề Hội nghị toàn thể, một cuộc triển lãm truyền thông và văn hóa đã được tổ chức với sự tham gia của một số cơ quan tổ chức truyền thông quốc tế và doanh nghiệp địa phương./.

