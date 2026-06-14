Rà soát, thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR Novalac sau cảnh báo từ Pháp

Ông Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho hay, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các sở y tế tỉnh, thành phố; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố về việc rà soát, thu hồi sản phẩm sữa bột Novalac do lo ngại về tác dụng phụ với tiêu hóa của trẻ.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 12/6, Bộ Y tế Pháp ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR có số lô 183403 do Laboratoires Novalac sản xuất.

Thông báo này được công bố sau khi ghi nhận 11 báo cáo về các tác dụng phụ đối với tiêu hóa ở trẻ sơ sinh (bao gồm tiêu chảy, nôn mửa...) qua hệ thống giám sát dinh dưỡng Anses và một báo cáo qua SignalConso đều liên quan đến cùng một lô sản xuất nêu trên.

Trong số các trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng, một trẻ phải nhập viện sau khi kết quả xét nghiệm phát hiện Adenovirus trong mẫu phân. Đây là tác nhân gây bệnh viêm dạ dày ruột, loại virus này thường không lây truyền qua sữa mẹ. Nhà chức trách cũng khẳng định vụ việc này không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất.

Các đơn vị có liên quan làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời, các đơn vị cần tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR nêu trên.

Cũng trong chiều 13/6, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có)./.

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