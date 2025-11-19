EU chỉ định 19 nhà cung cấp công nghệ quan trọng trong ngành tài chính

Ngày 18/11, các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ định 19 công ty công nghệ là các nhà cung cấp dịch vụ máy tính bên thứ ba quan trọng đối với ngành tài chính của khối.

Trong số các công ty được Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA), Cơ quan Bảo hiểm và Lương hưu Nghề nghiệp châu Âu (EIOPA) và Cơ quan Thị trường và Chứng khoán châu Âu (ESMA) nêu tên có các chi nhánh tại châu Âu của Amazon Web Services, Bloomberg, Google Cloud, IBM, London Stock Exchange Group (LSEG), Microsoft, Orange và Tata Consultancy Services (TCS).

Trong một thông cáo báo chí trên trang web của ESMA, các cơ quan quản lý cho biết sẽ kiểm tra liệu những công ty trên có áp dụng các khuôn khổ quản trị và quản lý rủi ro phù hợp hay không để đảm bảo khả năng chống chịu của các dịch vụ mà họ cung cấp.

LSEG và Google Cloud hoan nghênh động thái chỉ định nói trên của các cơ quan quản lý EU trong khi đại diện Microsoft cam kết tuân thủ luật an ninh mạng và khả năng phục hồi của châu Âu. Đại diện AWS thì cho biết đã chuẩn bị cho việc được chỉ định và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng liên quan.

Đại diện IBM cho biết công ty liên tục tăng cường an ninh mạng và mong muốn hợp tác mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý.

Theo Đạo luật Phục hồi Hoạt động Kỹ thuật số (DORA) của EU có hiệu lực vào tháng 1/2025, ba cơ quan quản lý tài chính cấp EU là EBA, EIOPA và ESMA có thể cùng nhau chỉ định cũng như giám sát trực tiếp các nhà cung cấp công nghệ nhất định là "quan trọng."

Những quy định mới này là một phần trong nỗ lực bảo vệ lĩnh vực tài chính của EU khỏi những rủi ro xung quanh sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp công nghệ bên ngoài, chẳng hạn như việc sử dụng điện toán đám mây để vận hành các dịch vụ ngân hàng chủ chốt.

Các nhà quản lý lo ngại về tác động lên ngành tài chính nếu một nhà cung cấp công nghệ được nhiều ngân hàng sử dụng gặp sự cố./.

Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026 Theo thỏa thuận, tổng mức cam kết chi tiêu ngân sách EU năm tới đạt khoảng 192,8 tỷ euro, trong đó có 715 triệu euro được trích lập làm quỹ dự phòng ứng phó với những tình huống phát sinh.