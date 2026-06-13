Kinh tế

Khởi động chuỗi dự án 15.000 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hơn 15.000 tỷ đồng được rót vào 3 phân khu thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, đánh dấu bước tiến lịch sử của mô hình kinh tế đặc thù đầu tiên tại Việt Nam.

Thanh Phong
Trao quyết định đầu tư cho các nhà đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trao quyết định đầu tư cho các nhà đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngày 13/6, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp cùng KITA Group tổ chức "Hội thảo FTZ Đà Nẵng và Kết nối đầu tư 2026". Sự kiện thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Hội thảo diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng, mô hình thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng nhất tại sự kiện là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng thuộc FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4. Các dự án trọng điểm này sở hữu tổng quy mô lên đến 910 ha, thu hút vốn đầu tư ấn tượng đạt hơn 15.025 tỷ đồng.

Kết hợp cùng phân khu FTZ số 5 đã được khởi động từ trước, các phân khu mới sẽ góp phần hoàn thiện toàn diện diện mạo của FTZ Đà Nẵng. Các khu chức năng được quy hoạch phát triển theo hướng bổ trợ lẫn nhau, bao trùm các lĩnh vực logistics, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp.

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Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao những kết quả bước đầu của dự án. Ông khẳng định Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là một khu vực phát triển kinh tế mũi nhọn.

“Đây là không gian thể chế mới, động lực tăng trưởng mới và là cửa ngõ kết nối Đà Nẵng với các chuỗi sản xuất, thương mại và logistics toàn cầu. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững” ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng vạch ra những định hướng mang tính chiến lược trong thời gian tới. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý.

Đà Nẵng hiện đang tích cực nghiên cứu phương án mở rộng không gian Khu thương mại tự do về phía Nam. Động thái này nhằm phát huy tối đa lợi thế của thành phố với quy mô diện tích mở rộng gần 12.000 km2 và dân số gần 3 triệu người sau khi hợp nhất.

Bên cạnh những phiên thảo luận mở chuyên sâu về cơ hội đầu tư, hội thảo còn chứng kiến các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhiều đối tác chiến lược../.

(Vietnam+)
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