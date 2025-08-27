Khởi động xây dựng vị trí đầu tiên của Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng

Ngày 27/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khởi động đầu tư xây dựng khu số 5 của Khu Thương mại Tự do thành phố. Đây là khu chức năng đầu tiên được khởi động của Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng.

Theo quyết định của Chính phủ, Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha bố trí tại 7 vị trí không liền kề, bao gồm các khu: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Tháng 6/2025, tại buổi lễ Công bố Quyết định thành lập Khu Thương mại Tự do, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời.

Phối cảnh dự án triển khai tại vị trí số 5 của Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo phê duyệt của Thủ tướng, vị trí số 5 của Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng có diện tích khoảng 90ha, nằm trên địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang (nay là xã Bà Nà). Phía Bắc giáp đất mặt nước, phía Nam giáp đất mặt nước, phía Đông giáp đất mặt nước và đất dịch vụ du lịch, phía Tây giáp đất rừng sản xuất.

Tháng 8/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại Tự do, là chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Dự án kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực và cả nước, từng bước trở thànhmắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương” ông Triết nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung cho biết, dự án sẽ tạo tiền đề về cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển đa lĩnh vực hình thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, đặt nền móng Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng.

Dịp này, Tập đoàn cũng đã khởi công, khởi động 2 hạng mục quan trọng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ quy mô 52.000 tỷ đồng. Đó là tuyến cáp treo số 9 và Tổ hợp cụm các công trình khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn nghệ thuật./.