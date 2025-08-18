Kiến tạo không gian phát triển Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng

Sáng 18/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp cùng Tập đoàn Alphanam tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) 2025, với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Đà Nẵng với tổng quy mô 1.881ha tại 07 địa điểm. Khác với các khu kinh tế, khu công nghiệp khác, Khu thương mại tự do có 7 khu chức năng và mỗi Khu mang một sứ mệnh riêng, đặc thù riêng

Phát biểu khai mạc, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Hội nghị là diễn đàn quan trọng kết nối Chính quyền - Doanh nghiệp, trao đổi thông tin, kết nối cơ hội, khơi dậy ý tưởng và thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác thiết thực.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Với phương châm “Thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố”, Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững." ông Cường nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Quản lý đã giới thiệu tổng quan việc phát triển các FTZ Đà Nẵng với những chức năng chính như: hậu cần - logistics quốc tế - sản xuất - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch, nghỉ dưỡng - y tế chất lượng cao - đổi mới sáng tạo.

Lợi thế đặc thù của FTZ Đà Nẵng là các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, chính sách đãi ngộ thu nhập, lưu trú cho chuyên gia, nhà khoa học.

Ban quản lý của FTZ Đà Nẵng sẽ ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM – tích hợp thông tin địa lý GIS để chuyển đổi số cơ sở hạ tầng nhằm vận hành và quản lý FTZ thông minh với các bản sao kỹ thuật số ảo "Digital Twin" cho hiện trạng 07 vị trí FTZ Đà Nẵng nhằm cung cấp thông tin chi tiết phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thiết kế quy hoạch với độ chính xác vượt trội, qua đó, tối ưu hoá được chi phí đầu tư xây dựng, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ công tác quản lý toàn diện đối.

Bản đồ quy hoạch 7 vị trí của Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng. (Nguồn: Ban quản lý FTZ Đà Nẵng)

Hội nghị xúc tiếc đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng tập trung thảo luận, nghiên cứu xung quanh các tham luận giải pháp quy hoạch, kiến trúc khu FTZ Đà Nẵng; mô hình quản lý FTZ thông minh.

Song song đó, Ban quản lý lần đầu tiên tổ chức chương trình thảo luận mở về cơ chế, cơ hội và đề xuất hợp tác đầu tư Khu Thương mại tự do Đà Nẵng nhằm mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp tham dự./.