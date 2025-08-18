Kinh tế

Kiến tạo không gian phát triển Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng

Lợi thế đặc thù của Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng là các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, chính sách đãi ngộ thu nhập, lưu trú cho chuyên gia, nhà khoa học.

Thanh Phong
Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 chủ đề "Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng." (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 chủ đề "Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng." (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sáng 18/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp cùng Tập đoàn Alphanam tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) 2025, với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Đà Nẵng với tổng quy mô 1.881ha tại 07 địa điểm. Khác với các khu kinh tế, khu công nghiệp khác, Khu thương mại tự do có 7 khu chức năng và mỗi Khu mang một sứ mệnh riêng, đặc thù riêng

Phát biểu khai mạc, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Hội nghị là diễn đàn quan trọng kết nối Chính quyền - Doanh nghiệp, trao đổi thông tin, kết nối cơ hội, khơi dậy ý tưởng và thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác thiết thực.

vnp-ftz01.jpg
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Với phương châm “Thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố”, Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững." ông Cường nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Quản lý đã giới thiệu tổng quan việc phát triển các FTZ Đà Nẵng với những chức năng chính như: hậu cần - logistics quốc tế - sản xuất - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch, nghỉ dưỡng - y tế chất lượng cao - đổi mới sáng tạo.

Lợi thế đặc thù của FTZ Đà Nẵng là các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, chính sách đãi ngộ thu nhập, lưu trú cho chuyên gia, nhà khoa học.

Ban quản lý của FTZ Đà Nẵng sẽ ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM – tích hợp thông tin địa lý GIS để chuyển đổi số cơ sở hạ tầng nhằm vận hành và quản lý FTZ thông minh với các bản sao kỹ thuật số ảo "Digital Twin" cho hiện trạng 07 vị trí FTZ Đà Nẵng nhằm cung cấp thông tin chi tiết phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thiết kế quy hoạch với độ chính xác vượt trội, qua đó, tối ưu hoá được chi phí đầu tư xây dựng, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ công tác quản lý toàn diện đối.

vnp-bandokhuftz01.jpg
Bản đồ quy hoạch 7 vị trí của Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng. (Nguồn: Ban quản lý FTZ Đà Nẵng)

Hội nghị xúc tiếc đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng tập trung thảo luận, nghiên cứu xung quanh các tham luận giải pháp quy hoạch, kiến trúc khu FTZ Đà Nẵng; mô hình quản lý FTZ thông minh.

Song song đó, Ban quản lý lần đầu tiên tổ chức chương trình thảo luận mở về cơ chế, cơ hội và đề xuất hợp tác đầu tư Khu Thương mại tự do Đà Nẵng nhằm mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp tham dự./.

(Vietnam+)
#Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng #đầu tư Đà Nẵng #chính sách ưu đãi đầu tư #hạ tầng logistics Đà Nẵng #phát triển khu công nghiệp Đà Nẵng #quy hoạch FTZ Đà Nẵng #quản lý thông minh FTZ #chính sách thuế ưu đãi Đà Nẵng #ứng dụng công nghệ số trong FTZ #cơ hội hợp tác đầu tư Đà Nẵng TP. Đà Nẵng Quảng Nam
Theo dõi VietnamPlus

Kinh tế Việt Nam

Trụ cột, động lực kinh tế tư nhân

Tin nổi bật Kinh tế

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: Inside Retail Asia)

Cuộc chiến gà rán- KFC tìm cách hồi sinh thương hiệu

Nhờ chương trình khuyến mãi tặng miễn phí một suất ăn cho đơn hàng từ 15 USD mà lượng đăng ký thành viên KFC Rewards và tải ứng dụng tăng đột biến cùng với lưu lượng truy cập kỹ thuật số chưa từng có.

Các loại gạo Việt Nam được giới thiệu tại hội thảo kết nối giao thương ở Hong Kong. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng

Nhiều doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và chủng loại gạo xuất khẩu, nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, hạn chế rủi ro từ biến động chính sách.

Hình ảnh minh họa đồng tiền điện tử Bitcoin. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Đằng sau giấc mơ “thủ phủ tiền mã hoá” của Mỹ

Các đạo luật mới về tiền mã hóa có thể đưa nước Mỹ trở thành "thủ phủ tiền mã hóa” của thế giới, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro to lớn, gợi nhớ về bài học xương máu từ cuộc Đại Suy thoái.