Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào khu thương mại tự do Đà Nẵng

Khu Thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) là mô hình thí điểm đầu tiên của Việt Nam. FTZ Đà Nẵng được thiết kế trở thành trung tâm tiên phong cho các thể chế kinh tế hiện đại, là nơi thử nghiệm năng động cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư chiến lược thúc đẩy sản xuất, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

FTZ Đà Nẵng có 7 vị trí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư thứ cấp theo lộ trình và kế hoạch triển khai cụ thể.

Để thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn đã được đưa ra cho doanh nghiệp khi tham gia đầu tư.

Ưu đãi vượt trội tạo cú hích lớn cho doanh nghiệp đầu tư

FTZ Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha bố trí tại các vị trí không liền kề, bao gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

FTZ Đà Nẵng phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước, trở thành mắt xích quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.

Theo quyết định của Chính phủ, FTZ Đà Nẵng hướng các chính sách đặc thù để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. Cụ thể: Ưu đãi về thuế và hải quan, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế hàng hóa dịch vụ, chế độ ưu tiên hải quan.

Thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi như khu kinh tế, chi phí nghiên cứu và phát triển được trừ 150%; thuế hàng hóa dịch vụ áp dụng như khu phi thuế quan, miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt trong FTZ và giao dịch với nội địa nước ngoài; chế độ ưu tiên hải quan được hưởng chế độ ưu tiên cho xuất nhập khẩu. Ưu đãi về đất đai bao gồm: thời hạn hoạt động như dự án khu kinh tế; miễn, giảm tiền thuê đất, áp dụng như dự án xây dựng hạ tầng khu chức năng trong khu kinh tế; thuê đất một lần; nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, AI, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo R&D gắn với đào tạo có thể thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Về ưu đãi thủ tục đầu tư đặc biệt sẽ đơn giản hóa thủ tục doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện như nhà đầu tư trong nước không cần cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trước, áp dụng trình tự, thủ tục đầu tư đặc biệt.

Những hỗ trợ khác như cung cấp miễn phí dữ liệu khảo sát địa hình, hỗ trợ ngân sách thành phố cho nhà đầu tư chiến lược tối đa 5% tổng chi phí một thiết bị khi di chuyển tài sản một dự án mới; hỗ trợ một phần chi phí thuê nhân lực trình độ cao, chi phí đào tạo chuyên ngành vi mạch, AI; chính sách đãi ngộ thu nhập, lưu trú cho chuyên gia, nhà khoa học.

Là một trong 8 nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào FTZ Đà Nẵng, Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ đầu tư dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại vị trí số 4, diện tích khoảng 559 ha, với vốn dự kiến đầu tư khoảng 346 triệu USD. Định hướng ngành nghề của dự án này tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin và lĩnh vực logistics.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, khu vực vị trí số 4 xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang là khu sản xuất giá trị cao liền kề với khu công nghiệp Hòa Ninh, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung nên thuận lợi cho việc chia sẻ nguồn lực hạ tầng kỹ thuật dùng chung, tận dụng hệ sinh thái của khu công nghệ cao tạo thành một trung tâm về công nghiệp, công nghệ cao phía tây thành phố Đà Nẵng.

Công ty cam kết tập trung nguồn lực tối đa để sớm hoàn thành việc nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, công ty sẽ sớm triển khai các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đầu tư dự án đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

FTZ Đà Nẵng có nhiều ưu đãi, đặc biệt các cơ chế rất nhanh và tập trung mở ra nhiều cơ hội đầu tư, tạo cú hích cho doanh nghiệp. Các doanh cho rằng việc tham gia cùng thành phố Đà Nẵng là cơ hội phát triển cho doanh nghiệp vì trong tương lai Đà Nẵng rất rộng mở, tích hợp Khu Thương mại tự do,Trung tâm Tài chính quốc tế và các trung tâm về du lịch.

Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nói về những ưu đãi và cơ hội đầu tư, ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng chia sẻ, với 4 cơ chế trụ cột thì việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp để tham gia Khu Thương mại tự do là rất lớn và nó tạo nên một cú hích rất lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đặc biệt phát triển kinh tế số, xanh và bền vững. Hiện nay, công ty tham gia với tinh thần nhanh để tạo ra một cái Khu Thương mại tự do tích hợp giữa logistics, thương mại và sản xuất.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới thông thoáng và vượt trội hơn áp dụng cho Khu FTZ. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất mở rộng các vị trí mới tiềm năng, phát triển và khai thác không gian trên biển một cách hợp lý để mở rộng ranh giới Khu FTZ Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố luôn đồng hành với nhà đầu tư để triển khai sớm những mong muốn kỳ vọng đặt ra. Với trách nhiệm của mình, Đà Nẵng cũng đang nỗ lực từ những khâu đầu tiên đến việc triển khai chuẩn bị, hình thành bộ máy tổ chức và vận hành, làm sao để hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư, đồng hành cùng với nhà đầu tư từ thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách mới đặc thù hơn để có thể áp dụng tại thành phố Đà Nẵng.

Quản lý vận hành và phục vụ nhà đầu tư theo chuẩn quốc tế

Lần đầu tiên Việt Nam có một Khu thương mại tự do được thành lập và vận hành trên cơ sở kết hợp giữa thể chế đặc biệt, hạ tầng hiện đại và tư duy phát triển đột phá theo chuẩn quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở một mô hình kinh tế mở đơn thuần, Khu FTZ Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ là nơi thử nghiệm các chính sách mới về đầu tư, thuế, hải quan, công nghệ, tài chính, nhân lực và chuyển đổi số, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng, xác lập những nguyên tắc quan trọng trong vận hành khu thương mại tự do, đó là tự do hóa có kiểm soát trên nền tảng tích hợp các trụ cột hiện đại: tự do lưu chuyển hàng hóa, dòng vốn, dữ liệu, chuyên gia; áp dụng chính sách thuế quan ưu đãi; đơn giản hóa thủ tục hành chính; cơ chế thử nghiệm sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) đối với đổi mới sáng tạo, công nghệ số, năng lượng mới và bán dẫn; đồng thời tổ chức quản lý theo mô hình tập trung, chuyên nghiệp, chuyển mạnh từ kiểm soát sang kiến tạo.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng là cơ quan quản lý trực tiếp Khu FTZ, đồng thời, là đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư với mô hình một cửa điện tử, số hóa quy trình hồ sơ, đảm bảo phê duyệt nhanh chóng, minh bạch cho đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, lao động và sản xuất.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng được giao vai trò trung tâm không chỉ để quản lý hành chính mà còn làm đầu mối thúc đẩy đầu tư, xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm an toàn, an ninh thương mại, tài chính và môi trường cho toàn khu thương mại tự do. Ban Quản lý sẽ triển khai trung tâm dịch vụ hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp, nền tảng chatbot đa ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu vùng khu thương mại tự do tích hợp, nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý và phục vụ nhà đầu tư theo chuẩn quốc tế.

Sau khi công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập FTZ Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố sẽ kết nối các hoạt động đi kèm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư quan tâm nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thứ cấp đầu tư vào hạ tầng các khu chức năng.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư lĩnh vực logistics gắn với cảng biển, sản xuất hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, các ngành dịch vụ thương mại và đổi mới sáng tạo; cũng như triển khai các dự án, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ FTZ Đà Nẵng, trong đó chú trọng vào các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin truyền thông đạt chuẩn quốc tế; đồng thời hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, ban hành quy chế phối hợp, quản lý vận hành một cách thông suốt, hiệu quả, bảo đảm đáp ứng tốt nhất cho các nhà đầu tư.

FTZ Đà Nẵng có tính cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. Với những ưu đãi về thuế, thủ tục hải quan, quyền sở hữu tài sản, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư sẽ thu hút được các tập đoàn đa quốc gia, từ đó tạo cơ hội phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ.

Tiến sỹ Bùi Quang Bình, Giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng nhận định, FTZ Đà Nẵng phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu. Tương lai nơi đây trở thành mô hình tiên phong với thể chế ưu việt theo chuẩn quốc tế, thu hút các nhà đầu tư hàng đầu trong các lĩnh vực ưu tiên.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng FTZ Đà Nẵng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là trung tâm sản xuất, đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế gắn kết với cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng và hành lang kinh tế Đông-Tây, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam theo hướng bền vững và hội nhập sâu rộng.

Thành phố Đà Nẵng sở hữu vị trí chiến lược là cửa ngõ ra Thái Bình Dương của Hành lang kinh tế Đông Tây, tiếp cận dễ dàng các thị trường năng động toàn cầu. Đường bờ biển dài 215km sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam sẽ cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp các tuyến hàng hải quốc tế then chốt Á-Âu và Á-Mỹ, nơi chiếm tới 40% lưu lượng vận tải biển và 60% tổng lượng vận tải container toàn cầu.

Với những chính sách ưu đãi vượt trội cũng như quản lý vận hành và phục vụ nhà đầu tư theo chuẩn quốc tế, kỳ vọng FTZ Đà Nẵng sẽ tạo ra nhiều bứt phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong thời gian đến./.

Đà Nẵng công bố Quyết định Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng có các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại-dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác.