Đà Nẵng công bố Quyết định Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do

Ngày 22/6, tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và 500 đại biểu khách mời lãnh đạo Trung ương, địa phương; một số tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, ngân hàng, trường Đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của thành phố Đà Nẵng đã hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ để thành lập Khu Thương mại tự do. Nơi đây sẽ kết nối kinh tế toàn cầu, tạo cú hích thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng hiện nay, Đà Nẵng tương lai sau sáp nhập với Quảng Nam và cả nền kinh tế Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, bên cạnh Khu Thương mại tự do, Quốc hội và Chính phủ còn cho phép Đà Nẵng triển khai nhiều sáng kiến kinh tế mới như: Trung tâm tài chính, cảng nước sâu, dòng sông ánh sáng… Tất cả những dự án này sẽ làm Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng Đà Nẵng với tập thể đoàn kết quyết tâm, năng động sáng tạo và cách làm thu hút lôi cuốn nhà đầu tư quan tâm đến Đà Nẵng, tất cả dự án dự định trong tương lai sẽ thành hiện thực.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho hay việc hình thành Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được xem là bước đi đột phá, là mô hình thể chế mới, với kỳ vọng tạo ra một không gian phát triển mang tầm quốc tế, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược.

Theo ông Lê Trung Chinh, thành phố cũng chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, với hàng loạt nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian đến để đưa Khu Thương mại tự do Đà Nẵng sớm đi vào hoạt động.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới thông thoáng và vượt trội hơn áp dụng cho Khu Thương mại tự do Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất mở rộng các vị trí mới tiềm năng, phát triển và khai thác không gian trên biển một cách hợp lý để mở rộng ranh giới Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Ngày 13/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng.

Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng sẽ có 7 vị trí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư thứ cấp theo lộ trình và kế hoạch triển khai cụ thể.

Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng có các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại-dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước; trở thành một mắt xích quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.

Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trao Biên bản Ghi nhớ về đầu tư vào Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng cho một số nhà đầu tư chiến lược; trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5, 6 và 7” quy mô khoảng 645ha.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng trao Biên bản Ghi nhớ về đầu tư vào Khu Thương mại tự do Đà Nẵng cho các nhà đầu tư: Tập đoàn Terne Holdings và One Destination về việc hợp tác phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Tập đoàn BRG-CTCP, Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang, Công ty Cổ phần Newtechco Group, đại diện Liên danh doanh nghiệp đầu tư Công ty Cổ phần NewTechco Group và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phytopharco Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng./.

