Việt Nam-ADB ưu tiên các dự án chiến lược tạo động lực tăng trưởng

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 15/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương có buổi làm việc với ông Kim Dongil, Giám đốc điều hành (đại diện cổ đông nhóm nước và vùng lãnh thổ gồm Hàn Quốc, Papua New Guinea, SriLanka, Đài Loan (Trung Quốc), Uzbekistan, Vanuatu, Việt Nam) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Cùng dự buổi làm việc có đại diện một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính và ADB.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và không ngừng phát triển giữa ADB và Việt Nam trong thời gian qua, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của hai bên trong thời gian tới.

“Sắp tới, Chủ tịch ADB sẽ thăm Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để hai bên hiểu rõ nhau hơn, đặt nền móng cho chặng đường hợp tác hiệu quả hơn trong tương lai,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết.

Tại buổi tiếp, ông Kim Dongil đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây.

Ông Kim Dongil chia sẻ, trong thời gian qua, ADB đã đẩy mạnh nguồn vốn hỗ trợ cho Việt Nam; đồng thời, đề xuất các giải pháp cải thiện quy trình nội bộ nhằm thúc đẩy triển khai các dự án của ADB tại Việt Nam.

Theo ông Kim Dongil, vừa qua, tại cuộc họp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch ADB, hai bên đã tái khẳng định mục tiêu phát triển và tầm nhìn mới của Việt Nam trong thời gian tới. Hai bên cũng đã nhấn mạnh mục tiêu đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực, dự án như: chương trình khoản vay hỗ trợ ngân sách, dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, định hướng mở rộng lưới điện ASEAN…

Trong đó, ADB đã dự kiến danh mục 27 dự án chuẩn bị cho Việt Nam đến năm 2029 với tổng vốn khoảng 4,6 tỷ USD, hướng tới các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên như: hạ tầng, năng lượng, phát triển đô thị, nông nghiệp, quản lý khu vực công.

Việt Nam và ADB cũng đã thống nhất phương thức không đầu tư dàn trải mà lựa chọn các dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa lan tỏa và tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, nhu cầu vốn trong thời gian tới của Việt Nam rất lớn. Việt Nam sẵn sàng ưu tiên nguồn lực cho các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; trong đó, sẵn sàng ưu tiên cho những nơi có độ hấp thụ vốn tốt.

Trân trọng cảm ơn ADB đã có khoản vay không bảo lãnh đối với khu vực tư nhân của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với ADB, tạo thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật của Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả phần cho vay trực tiếp cho các doanh nghiệp tư nhân không qua bảo lãnh của Chính phủ.

Đây cũng là chính sách mà Việt Nam đang hướng tới tạo nguồn lực thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Về phía ADB, ông Kim Dongil cho biết, ADB sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động quy mô cho vay vốn của ADB đến năm 2030. ADB sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển.

ADB tin tưởng, với những định hướng đã đề ra, Việt Nam và ADB sẽ “xích lại gần hơn nữa” trong việc hợp tác trong thời gian tới./.

Chủ tịch ADB: “Cùng hành động” là chìa khóa để khu vực vượt qua trở ngại Chủ tịch Masato Kanda mô tả ADB là một "điểm tựa của sự ổn định," khi ngân hàng này đang nắm giữ vị thế then chốt để dẫn dắt khu vực vượt qua giai đoạn đầy biến động.